Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

"Да, это так", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о желании обновить формат сочинских совещаний Владимир Путин рассказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда он пояснил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Сармат".

Песков также сообщил, что в понедельник первое военное совещание пройдет в Казани. По его словам, также запланирована еще одна региональная поездка на этой неделе. Напомним, что все последние годы Путин регулярно проводит совещания по вопросам развития ОПК в Сочи. Традиционно они выпадают на весну и осень.