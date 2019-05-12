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12.05.2019 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

Текст: Айсель Герейханова
С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Да, это так", -  заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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Ранее о желании обновить формат сочинских совещаний Владимир Путин рассказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда он пояснил, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Сармат".

Песков также сообщил, что в понедельник первое военное совещание пройдет в Казани. По его словам, также запланирована еще одна региональная поездка на этой неделе. Напомним, что все последние годы Путин регулярно проводит совещания по вопросам развития ОПК в Сочи. Традиционно они выпадают на весну и осень.

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