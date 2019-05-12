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12.05.2019 16:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами

Текст: Айсель Герейханова
00:06:07Начинал ездить со стулом: Путин вспомнил, как учился играть в хоккей

Владимир Путин заявил, что спорт помогает наладить доверительные отношения с людьми. Об этом он рассказал в интервью "Россия 1", которое российский президент дал в Сочи на полях Гала-матча Ночной хоккейной лиги.
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"Как любой спорт, он должен быть вне политики. Он сближает, создает доверительные отношения между людьми. Это всегда помогает", - так Путин прокомментировал случаи, когда он играл в хоккей вместе с лидером Беларуси Александром Лукашенко и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он также рассказал, почему команда "Легенды хоккея", в которой он играет, выигрывает. Российский лидер подчеркнул, что это не настоящий спортивный поединок, а гала-матч. По его словам, речь идет о товарищеской, дружеской встрече. Поэтому счет тут неважен.

Он также подчеркнул, что это не команда Путина. "Это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть, они же гениальные игроки - чемпионы мира, Олимпийских игр, кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем", - пояснил президент.

Напомним, 10 мая команда "Легенды хоккея" победила в гала-матче "Сборную Ночной Хоккейной Лиги" со счетом 14:7.

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