Владимир Путин забросил девять шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. В итоге его команда "Легенды хоккея" одержала победу со счетом 14:7.

В пятницу, 10 мая, в сочинском ледовом дворце "Большой" сразиться в хоккейном матче вышли звезды российского хоккея, бизнесмены, артисты и политики. Посмотреть игру с участием Владимира Путина также приехал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Турнир любителей хоккея проводится уже восьмой сезон. Сама Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина. И лучшие ее игроки получают возможность сразиться с командой "Легенд". Как и все прошлые годы, гала-матч прошел при полных трибунах "Большого".

Перед началом игры Владимир Путин наградил команду-победительницу Ночной хоккейной лиги - "Скон-Урал" из Екатеринбурга. Она собрала самые ценные призы фестиваля - переходящий Кубок Крутова и 100 миллионов рублей на строительство крытого катка в городе.

"Хочу пожелать вам успехов и сказать, что это действительно успех", - заявил Владимир Путин на церемонии награждения. Он отметил, что "почти тысяча команд сегодня играет в Ночной хоккейной лиге, 162 команды приехали сюда в Сочи на так называемую финальную пульку".

"Это большая конкуренция. Я видел, как играют так называемые любители - здорово, просто здорово! Нашим звездам с вами не так легко справиться, тем более что я представляю ваши интересы там. Так что буду стремиться к тому, чтобы вы выглядели достойно", - пообещал российский президент. Он также пожелал успехов российской сборной на чемпионате мира по хоккею. В этот день она играла с норвежцами и одержала победу со счетом 5:2.

Когда началась главная игра вечера, Владимир Путин забросил первую шайбу уже на второй минуте с передачи Вячеслава Фетисова. Российский президент в команде "Легенд" - центральный нападающий. На лед он традиционно вышел в красном свитере под номером 11. В команде с ним играли такие звезды российского хоккея, как Виктор Шалимов, Павел Буре, Алексей Касатонов. Товарищами президента по команде также стали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Российский президент в команде "Легенд" - центральный нападающий

Против них играла команда "Сборная Ночной хоккейной лиги", в которой были губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман, глава "Норникеля" Владимир Потанин, председатель совета директоров КХЛ и президент ХК СКА Геннадий Тимченко.

За всю игру Владимир Путин забросил 9 шайб в ворота противника. Министр обороны Сергей Шойгу забросил за "Легенд" три шайбы. За "Сборную Ночной лиги" шайбы забивали Игорь Бутман, вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг. А три голевые передачи оказались на счету губернатора Московской области Андрея Воробьева, две обеспечил президент "Норникеля" Владимир Потанин. Позже вратарь "Сборной Ночной лиги" Александр Мельников признался журналистам, что играл на максимуме: "Президенту не поддавался. Все было по-серьезному".

Владимир Путин поздравил всех с окончанием 8-го сезона Ночной хоккейной лиги и поблагодарил ее игроков, за то, что они вдохновляют "миллионы людей на занятия спортом, физической культурой".