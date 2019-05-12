Семь квартир повреждены взрывом газа в Ростовской области

Взрыв газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области повредил в общей сложности семь квартир из шестнадцати. Две квартиры, расположенные на втором этаже, пострадали особенно серьезно.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок. Взрывом повреждена кровля жилого дома на площади около 50 кв. м. По данным МЧС, существует угроза обрушения здания, что осложняет проведение аварийно-спасательных работ.

Напомним, взрыв произошел в воскресенье в 00.30 (мск). Погибли два человека, в том числе ребенок. Ранены двое, пожилая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте продолжают работу спасатели. Конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П".