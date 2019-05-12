Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму

В районе села Муромское Белогорского района Крыма произошло серьезное ДТП, унесшее жизи трех человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

По предварительным данным, легковой Ford Fiesta, который двигался из Феодосии в сторону Симферополя, в районе поворота на Сенное съехал с проезжей части вправо на обочину. После этого легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Man.

В ДТП погибли водитель и два пассажира Ford. Автомобиль практически полностью уничтожен: многотонный грузовик подмял его под себя.

От МЧС в ликвидации последствий автокатастрофы были задействованы 13 человек и 5 единиц техники. Личности погибших сейчас устанавливаются. Полиция проводит проверку.