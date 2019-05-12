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12.05.2019 14:35
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму высмеяли заявление партии Порошенко об "угнетенных народах"

Текст: Антон Валагин

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек призвал не воспринимать всерьез намерение партии "Блок Петра Порошенко" обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с некими "нарушениями" прав коренных народов в России.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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- Перед уходом Порошенко решил примерить плащ "защитника угнетенных". Правда, с одной оговоркой - якобы угнетаемых в России народов. Все сделано в лучших украинских традициях: факты отсутствуют, обращение в международные организации и робкая надежда Порошенко остаться если не президентом, то хотя бы главным борцом за права "пролетариата", - приводит слова Бальбека RT.

Деаутат сравнил украинского лидера с кухаркой, которая не умеет готовить, побила всю посуду, но все же надеется  испечь хоть какой-нибудь пирог и задобрить им проверяющих.

- Но все "пироги" Порошенко либо пригорели, либо он на муке сэкономил, - добавил Руслан Бальбек. Он добавил, что украинских политиков не смущает тот факт, что коренные народы России не знают о собственном "угнетении" и никого не просят о защите своих прав.

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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