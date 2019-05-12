Во многих городах и селах все праздничные дни шла борьба с огнем. За минувшие сутки, по данным ФБУ "Авиалесоохрана" (на 12.05), в России ликвидировано 138 лесных пожаров. Режим ЧС введен в шести регионах, в том числе на территории Курганской области, Забайкальского края, в двух районах Челябинской, Иркутской областей.

Больше других досталось жителям Курганской области. По предварительным данным, в регионе сгорело 14 жилых домов, десятки дач, хозяйственных построек. Пожары помогали тушить специалисты из нескольких регионов. На защиту населенных пунктов от лесных пожаров был брошен почти целый полк - 970 человек и 200 единиц техники. Сколько всего сгорело леса и какой нанесен ущерб людям и экологии, станет известно, когда все потушат.

- Сегодня мы пока не считаем затраты, не до этого, - подчеркнул врио губернатора Вадим Шумков. - Но суммы немаленькие. Одна только работа Ил-76 стоит пять-шесть миллионов рублей.

В поселок Иковка Кетовского района Курганской области возвращаются жители. Накануне 9 мая огонь так близко подошел к населенному пункту, что было принято решение всех эвакуировать. Большинство из 1830 жителей приютили родственники, остальных разместили в пунктах временного пребывания. Иковку защищали более 300 человек и около 100 единиц техники. С воздуха огонь заливали водой амфибия Бе-200 ЧС, Ил-76 и вертолет Ми-8.

Иковку отстояли, а вот в деревне Ордина пожар уничтожил 21 из 32 домов. Многие жители даже не успели документы взять. Погибла 87-летняя женщина.

Бессонные ночи накануне Дня Победы выдались и у жителей сел Горохово, Баруй, Сайгуты, Ширяево в Иркутской области. 15 районов оказались во власти огня. Интернет пестрел призывами: "У кого есть техника - помогите отстоять Горохово!"

Продолжает гореть Прибайкальский нацпарк, здесь полыхает 1250 гектаров насаждений. До 14 мая во всей Иркутской области нельзя посещать леса.

Главная причина лесных пожаров - беспечность людей. Так, в деревне Кузнецово Челябинской области двое взрослых и двухлетний малыш погибли в огне из-за шалости подростка, решившего подпалить траву на приусадебном участке.

В Тюменской области, где этой весной зафиксировано более 900 ландшафтных пожаров, юристы МЧС впервые в своей практике готовят судебные иски против тех, по чьей вине случились возгорания. Замруководителя регионального управления МЧС Сергей Зиневич утверждает: все случившиеся в последнее время природные пожары - дело рук человека. К примеру, пастух на пойме подпалил сухую траву, чтобы "скорее зеленая выросла", а рабочие, наводившие порядок на кладбище, не отвезли мусор на полигон - тут же сожгли. Административной ответственности они, конечно, не избегут, но штраф - всего 4-5 тысяч рублей. А ущерб зачастую исчисляется миллионами.

На защиту населенных пунктов Курганской области от лесных пожаров был брошен почти целый полк - 970 человек и 200 единиц техники

Чтобы найти виновников сельхозпалов, иркутские спасатели даже обратились к сотовым операторам, надеясь, что те помогут вычислить возможных поджигателей, сопоставляя очаги лесных пожаров и местоположение владельцев мобильных телефонов. По подобным случаям уже заведено 11 уголовных дел.

В Курганской области за уничтожение или повреждение леса возбуждено и расследуется 12 уголовных дел. Более того, здесь объявлены беспрецедентные меры: на время ЧС был введен запрет на продажу алкоголя, охоту и продажу средств для розжига огня.

Погорельцам уже помогают. По распоряжению правительства Курганской области оставшимся без жилья семьям будет выделено вне очереди 100 кубов древесины для строительства нового дома и полагающиеся в этом случае выплаты.

Между тем

Забайкалью выделили субсидию в 450 миллионов рублей на софинансирование обеспечения жильем пострадавших от природных пожаров в апреле 2019 года, сообщается на сайте правительства РФ. Средства будут направлены на строительство и приобретение нового жилья гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров и не имеющим другого жилья, пригодного для проживания.

Финансовая помощь

Вологодские добровольцы успеют

Впервые добровольные пожарные дружины получат из бюджета Вологодской области два миллиона рублей.

В регионе общая объединенная группировка по борьбе с пожарами превышает 3,7 тысячи человек и порядка 2,2 тысячи единиц техники, действуют 29 пожарно-химических станций, укомплектованных необходимым снаряжением. Но иногда пожарным непросто добраться в пылающие населенные пункты. Так было совсем недавно. Под Бабаево сгорела половина деревни Спирово. Общая площадь возгорания составила пять гектаров.

Огонь заметили сотрудники "Авиалесоохраны", которые пролетали над деревней. Когда пожарные прибыли в Спирово, она уже полыхала. Огонь двинулся в поле и подбирался к лесу. В итоге полностью уничтожены 13 строений, в том числе и жилые дома. К счастью, никто из людей не пострадал. Дело в том, что Спирово - малонаселенная деревня. Здесь зарегистрирована только одна местная жительница. Во время пожара ее в населенном пункте не было. Остальные дома используются летом под дачи. Теперь выяснением причин возгорания занимаются правоохранители. В качестве основных рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и поджог.

Так что проблема с дальними деревнями и поселками есть. В регионе их порядка двух с половиной тысяч. Они расположены вне зоны 20-минутного прибытия пожарного подразделения. Это примерно треть от общего количества населенных пунктов Вологодской области, в каждом из которых живут менее 200 человек.

В таких случаях, уверены специалисты, добровольные пожарные дружины придут на помощь первыми. Планируется до 2020 года создать подразделения в 59 населенных пунктах. Пять новых дружин появятся на средства президентского гранта "Пожарные добровольцы на защите села". Первая уже работает в деревне Игумницево Междуреченского муниципального района. В нее вошли десять энтузиастов, которых организовал бывший пожарный, а ныне пенсионер Александр Милорадов. Добровольцы будут обслуживать 44 населенных пункта, которые вместе с Игумницево входят в Ботановское сельское поселение. Здесь постоянно проживают более 50 человек.

Новая добровольная пожарная дружина создана и в деревне Ючка Вожегодского муниципального района. Как отметила глава поселения Ольга Кирьянова, это очень важно для деревни, так как ближайший пост противопожарной службы расположен в 15 километрах.

- Администрация поселения предоставила отапливаемый гараж для размещения добровольной пожарной дружины. Есть автомобиль, мотопомпа, снаряжение. Подобраны люди, имеющие опыт тушения природных и техногенных пожаров. Все это создает условия для оперативного реагирования на ЧП, оказания добровольцами первой помощи до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны, - рассказала Ольга Кирьянова.

По словам руководителя регионального общественного учреждения "Добровольная пожарная команда Вологодской области" Владимира Кустова, все это снизит долю населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень безопасности.

Поэтому в правительстве и решили впервые профинансировать добровольные пожарные дружины. Деньги можно будет потратить на покупку горюче-смазочных материалов, запчастей, содержание помещений.

Подготовила Светлана Цыганкова, Вологодская область