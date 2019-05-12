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12.05.2019 20:51

Собор в законе

Для реставрации Нотр-Дама создадут особую структуру
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего при сильнейшем пожаре без малого месяц тому назад, пройдет строго в соответствии с законом. Его проект после длившихся 13 часов прений был одобрен Национальным собранием Франции (нижней палатой парламента). Позже в конце мая он будет рассмотрен в Сенате. Откровенно говоря, в истории страны это первый случай, когда реставрация архитектурного памятника потребовала особой инициативы законодателей. Такую ситуацию министр культуры Франк Риестер назвал "беспрецедентной", но полностью оправданной, учитывая эпохальное значение Нотр-Дама в истории Франции.

В документе содержится ряд положений, регламентирующих организационные, финансовые и прочие аспекты, связанные с реставрацией жемчужины готической архитектуры. Так законопроектом предусмотрено создание в шестимесячный срок государственной структуры, под чьим руководством, как записано в документе, будет "осуществляться ведение работ, включая их координацию, а также соответствующих исследований и операций" по защите исторического памятника и его реставрации. При ней сформируют научный комитет, состав которого определят отдельным декретом, а также, как дал понять Франк Риестер, будут привлечены столичная мэрия и парижский епископат. Судя по всему, эту головное учреждение возглавит бывший начальник генерального штаба французских вооруженных сил генерал Жан-Луи Жоржелен.

Это первый случай, когда реставрация архитектурного памятника потребовала особой инициативы законодателей

Все пожертвования, которые уже собраны и те, что поступят в ближайшие месяцы от частных лиц, компаний как местных, так и зарубежных, будут централизованы. Причем часть сумм может быть использована и для подготовки специалистов-реставраторов, в том числе камнетесов и плотников. Контролировать расходование средств станет комиссия, куда войдут руководитель Счетной палаты, председатели комитетов по культуре и финансам обеих палат парламента.

Фото: IAN LANGSDON/EPA
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Отдельной строкой в документе прописаны налоговые льготы гражданам, которые уже сделали или сделают пожертвования до 31 декабря 2019 года. Им обещана скидка с подоходного налога в размере 75 процентов (обычно это 66 процентов) с пожертвованной суммы при условии соблюдения льготного лимита не более одной тысячи евро.

Документ также дает право государству отменять существующие правила в области строительства и реставрационных работ с тем, чтобы облегчить и убыстрить процесс восстановления собора. Напомним, что Эмманюэль Макрон хотел бы завершить восстановление через пять лет - к открытию Олимпиады-2024 в Париже. Тем временем, не дожидаясь старта официального конкурса на реставрацию Нотр-Дама, многие энтузиасты уже заполняют Мировую паутину своими проектами. Некоторые предлагают покрыть шпиль собора и крышу витражами, другие на месте шпиля хотели бы видеть многометровое сооружение в виде застывшего пламени. А вот французское архитектурное бюро Vincent Callebaut предлагает крышу и шпиль собора покрыть каркасом из особого стекла, способного поглощать свет и, как обозначено на сайте бюро, "преобразовывать его в энергию, достаточную для нужд базилики". Что касается пространства под крышей, то его рекомендуется превратить в сад и огород, который ежегодно станет приносить свыше 20 тонн фруктов и овощей.

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