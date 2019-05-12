Резко выросла стоимость загородной недвижимости

После стагнации на рынке загородной недвижимости началось оживление. Цены на нее выросли в большинстве регионов. Объем предложения в I квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14 процентов, а спрос еще больше - на 18, выяснили аналитики "Авито Недвижимость".

Подорожали на загородном рынке все категории: дома, коттеджи, таунхаусы и земельные участки. Средняя цена загородного дома в России достигла 3,8 миллиона рублей. Больше всего они подорожали в Ханты-Мансийском автономном округе - на 11,7 процента и Ленинградской области - на 11,5. При этом крайне мало регионов, где цена домов снизилась. Самое серьезное падение в Крыму - на 3,6 процента. Дешевле всего дома сегодня в Кемеровской области (1,3 миллиона рублей) и Алтайском крае - 1,5 миллиона. Дороже всего жить "на земле" в Московской области, в среднем за это придется заплатить 7,4 миллиона рублей.

Дома в коттеджных поселках сильнее всего подорожали в Калининградской области - на 17,1 процента. В аутсайдерах - Московская область, где коттеджи подешевели на 11,7 процента. Несмотря на это, коттеджи в Подмосковье остаются самыми дорогими в стране, в среднем они стоят около 17,4 миллиона рублей. Около 60 процентов предложений сосредоточено не далее 30 километров от МКАД, в зоне с самыми высокими ценами. "Несмотря на постоянное уменьшение объема экспозиции, рынок загородной недвижимости "затоварен", - отмечает Илья Менжунов, управляющий директор "Метриум Премиум". - Большинство проектов, особенно в элитном сегменте, представлено дорогими, морально устаревшим объектами".

В нескольких регионах - взрывной рост цен на таунхаусы. Так, во Владимирской области - почти на 40 процентов, а в Красноярском крае - более чем на 30. А вот в Алтайском крае таунхаусы подешевели на 20 процентов. Стоимость земельных участков под строительство выросла в половине регионов. Но наибольший интерес вызывает курортная недвижимость. Она на пике высоких цен и спроса. Стоимость домов и земли на Кубани и в Крыму зачастую превышает цены в Подмосковье.