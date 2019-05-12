Женская гандбольная команда "Ростов-Дон" заняла второе место в "Финале четырех" Лиги чемпионов. Решающий матч на переполненной 12-тысячной арене в Будапеште был проигран номинальному хозяину площадки венгерскому клубу "Дьер" - 24:25.

"Ростов-Дон", в составе которого выступает целый ряд наших олимпийских чемпионок Рио-2016, в первый день "Финала четырех" переиграл французский "Мец" - 27:25. 12 мая в матче непосредственно за титул дончанки во втором тайме уступали до пяти мячей, но сумели найти в себе силы сократить отставание до минимума. На последнюю атаку у девушек нашего клуба оставалось десять секунд, однако перевести встречу в овертайм не удалось - отлично сыграла голкипер соперниц.

"Дьер" в третий раз подряд завоевал главный континентальный трофей. Российская команда последний раз побеждала в турнире 11 лет назад, когда титул достался звенигородской "Звезде".