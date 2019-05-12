Сборная России начала чемпионат мира с двух уверенных побед

Сборная России показала стопроцентный результат на старте чемпионата мира по хоккею. В Братиславе команда Ильи Воробьева последовательно переиграла Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). 13 мая наши хоккеисты встречаются с Чехией.

На старте чемпионата нашим достались норвежцы. Крепкие середняки, но не более того. В поединке с такими оппонентами очень важно быстро открыть счет, и с этой задачей сборная России справилась. Отчасти помогли и сами "викинги" - Олимб схлопотал удаление, и "красной машине" понадобилось ровно 12 секунд, чтобы использовать лишнего игрока. А после того, как Анисимов на 15-й минуте сделал счет 2:0, вопрос о победителе был снят.

- Большинство неплохо отработали, - коротко ответил Илья Воробьев после матча на вопрос, что ему понравилось в игре команды. Игра в большинстве действительно россиянам удалась. Три из пяти шайб в ворота норвежцев влетели, как раз когда скандинавы играли в меньшинстве.

Персонально по первому матчу стоит выделить Евгения Малкина, который дважды ассистировал тезке Дадонову передачами из-за ворот. Отлично сыграл Кучеров, у которого гол и две передачи. Из минусов - при счете 5:0 россияне явно чуть расслабились и позволили сопернику забросить две шайбы подряд. Цифры 5:2 уже не так впечатляют.

- Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Работать нам есть над чем, - сказал по этому поводу Илья Воробьев.

Ко второму матчу на чемпионате мира заявка российской сборной пополнилась. В нее включили форварда ЦСКА Ивана Телегина. А вакансию в защите закрыл Никита Задоров, прилетевший из-за океана.

- Я смотрел их контрольный матч с Канадой перед чемпионатом мира. Довольно неплохо. Они ждали своих моментов, играли на контратаках. У них довольно быстрая команда. Во всяком случае почти два периода они держались нормально, - так после предматчевой тренировки описал сборную Австрии Илья Воробьев.

Здесь вполне можно говорить о дежурных комплиментах со стороны рулевого россиян - вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что австрийцы окажут "красной машине" серьезное сопротивление.

Евгений Дадонов на этом чемпионате мира забросил уже четыре шайбы. По две в ворота Норвегии и Австрии

Счет был открыт на 13-й минуте, когда Кучеров и Гусев вывели на бросок Дадонова. Эта шайба долго оставалась единственной, и в какой-то момент стало тревожно. Австрийцы огрызались, создавали моменты. Все сомнения были сняты на 35-й минуте, когда россияне забили две шайбы подряд. Сначала отличился Кучеров, а затем Иван Телегин оправдал свое появление в заявке - 3:0 по итогам второго периода.

Отдохнув, наши хоккеисты быстренько довели счет до разгромного - Дадонов сделал уже второй дубль на этом чемпионате мира, а затем первую шайбу на турнире забросил и капитан российской сборной Илья Ковальчук. В отличие от матча с норвежцами, наша команда в концовке не расслабилась. И позволила Александру Георгиеву в дебютном матче на чемпионатах мира отыграть на ноль - 5:0.

Из других событий на чемпионате стоит отметить победу Чехии над действующими обладателями титула шведами - 5:2. "Тре крунур" до этого не проигрывали на чемпионатах мира 17 матчей подряд. Мощный старт взяли финны, которые обыграли в дебюте Канаду (3:1), а затем и хозяев турнира словаков (4:2). Пять из семи шайб в составе Суоми забил 18-летний Каапо Какко. Одни из фаворитов ЧМ американцы начали с поражения от Словакии (1:4), но затем отыгрались на скромной Франции (7:1).

Тем временем

Решающие матчи ЧМ-2019 пройдут по новым правилам, которые накануне старта турнира утвердил конгресс Международной федерации хоккея. Был изменен формат определения полуфинальных пар. Теперь они будут сформированы на основе общего рейтинга группового раунда в соответствии со следующими критериями: 1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной. Команда с наиболее высоким рейтингом сыграет с худшей сборной. Таким образом, классическая сетка плей-офф отменена, и теперь невозможно предсказать соперника по полуфиналу до тех пор, пока не завершатся все четвертьфинальные встречи.

Другое важное изменение касается финального матча. Если основное время финала не выявит победителя, то игра будет продолжаться в формате "три на три" до заброшенной шайбы. Серия буллитов в финале отменена. Изменения вступают в силу уже с нынешнего чемпионата.

Где будем смотреть

13 мая, понедельник, Первый

17.15 Сборная России - сборная Чехии. Прямая трансляция.