Шанахан: Пентагон не намерен постоянно охранять границу с Мексикой

Пентагон готов и дальше оказывать содействие в охране границы США с Мексикой, однако в военном ведомстве рассчитывают, что министерство внутренней безопасности (МВБ) все же будет делать это самостоятельно. С таким заявлением в субботу выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время посещения приграничного города Мак-Аллен в штате Техас.

Военнослужащие не намерены уходить прежде, чем будет обеспечена безопасность границы. Но "это не будет продолжаться бесконечно", - цитирует ТАСС. Шанахан подчеркнул, что данную проблему необходимо решить побыстрее. "Мы хотим, чтобы МВБ работало эффективно и могло действовать в одиночку". Глава Пентагона также сообщил, что его подчиненные сейчас разрабатывают комплекс мер, которые помогли бы МВБ охранять границу без помощи военных.

По данным агентства Associated Press, сейчас на американо-мексиканской границе находятся более четырех тысяч военнослужащих США, которые оказывают поддержку американским пограничным службам. Белый дом разрешил им в случае необходимости применять силу для защиты от возможных нападений мигрантов.