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12.05.2019 11:05
Рубрика: Общество

Школьник из РФ стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады

Текст: Ксения Колесникова
Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады (APhO), которая проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде (Австралия).
Российская команда на XX Азиатской физической олимпиаде. Фото: Предоставлено рганизаторами Азиатской физической олимпиады edu.gov.ru Российская команда на XX Азиатской физической олимпиаде. Фото: Предоставлено рганизаторами Азиатской физической олимпиады edu.gov.ru
Российская команда на XX Азиатской физической олимпиаде. Фото: Предоставлено рганизаторами Азиатской физической олимпиады edu.gov.ru

В целом сборная команда российских школьников завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки российской школы, дав великолепный старт сезону международных олимпиад, - прокомментировала победу министр просвещения Ольга Васильева. -  За результатами каждого участника стоит гигантский труд учителя. Отдельную благодарность хочу выразить тренерам и наставникам молодых талантов, под чьим руководством команда продолжит подготовку и выступления.

Всего Россию на соревновании представляли восемь ребят - призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сначала им пришлось выполнить большую теоретическую работу, а затем - лабораторную. Каждый этап длился по пять часов.

Фото: iStock
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В итоге золотую медаль и абсолютное первое место с результатом 33,4 балла из 50 возможных завоевал 11-классник Григорий Бобков (Москва). Также золотую медаль получил москвич Алексей Шишкин. Андрей Парфенов и Владимир Малиновский (Москва), Елисей Судаков (Вологда) и Владислав Поляков (Санкт-Петербург) завоевали "серебро". Бронзовая медаль досталась в этом году девушке - Ирине Ляликовой (Московская область).
Руководители команды, тренеры сборной России по физике - научные сотрудники МФТИ - Федор Цыбров, Виталий Шевченко, Юрий Скаков и Алексей Алексеев.

По итогам Азиатской физической олимпиады будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду. Она пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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