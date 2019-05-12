Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

"Наш город расположен в центральной части Сицилии. По местным меркам это достаточно крупный населенный пункт, где в настоящее время проживают почти 11 тысяч человек. Тем не менее, число жителей Муссомели, как и во многих других районах Сицилии, за последние годы заметно сократилось", - рассказывает мэр Джузеппе Катания. По его словам, молодежь в поисках работы уезжает в большие города, а здания в историческом центре пустеют и ветшают.

"В сложившейся ситуации мы решили предложить всем желающим, прежде всего иностранным гражданам, которые часто приезжают на Сицилию и давно полюбили нашу землю, приобрести опустевшие дома всего за один евро. При этом новые владельцы фактически должны выполнить лишь одно условие: отремонтировать и привести в полный порядок сооружение, которое станет их собственностью", - цитирует градоначальника РИА Новости.

В настоящее время к продаже подготовлены около 100 домов, в будущем их количество может быть доведено до 500 или 600. Среди желающих стать собственниками уже отметились представители Франции, Бельгии, Нидерландов и даже Австралии. Россиян среди них пока нет, однако мэр воспользовался возможностью, чтобы привлечь и их внимание.

Интересно, что практика продажи домов за 1 евро становится все популярнее в Европе. Только в Италии к этой программе присоединились около 15 городов, аналогичные предложения можно встретить в Швейцарии, во Франции (на Корсике). Хотя цена очень привлекательна, не стоит забывать, что впоследствии придется вложить в недвижимость еще несколько десятков тысяч евро. Часть этих средств пойдет на ремонт (а в каждом городе свои требования к нему), часть - на оформление всех необходимых бумаг.