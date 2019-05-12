Советник Зеленского пообещал продолжить курс на "войну с Россией"

Новые власти Украины продолжат курс, заданный при президенте Петре Порошенко. Страна все также будет стремиться в НАТО, "воевать с Россией" и в Донбассе. Об этом заявил советник избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин, отвечающий за сферу обороны.

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с РФ", - заявил Апаршин. По его словам, новое правительство будет стремиться ввести миротворческие силы ООН в Донбасс, точнее на границу с Россией, а затем займется чистками (если Киев сможет все-таки взять регион под свой контроль).

Он также отметил, что Украина сохранит курс на формирование профессиональной армии, одно из ключевых решений в этом вопросе - переход на денежное обеспечение по стандартам НАТО - за звание и выслугу лет. Пообещал Апаршин и заняться борьбой с коррупцией в вооруженных силах.

Примечательно, что сам Владимир Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк накануне заявил, что план действий Зеленского на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов. Сосредоточится новая власть на борьбе с коррупцией, проведет реформу Службы безопасности Украины и создаст Службу финансовых расследований, которая заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Команда Зеленского также пересмотрит "одиозные" назначения Порошенко, особенно проведенные в последние дни.