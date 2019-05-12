"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша

Московский "Спартак" одержал вторую победу подряд. В матче 28-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша.

Две недели назад - сразу после чувствительного поражения от тульского "Арсенала" в "Спартаке" произошли серьезные изменения. Было объявлено об уходе со своих постов вице-президента и спортивного директора "красно-белых" Наиля Измайлова с Сергеем Родионовым. Главному тренеру Олегу Кононову дали полный карт-бланш. Также обратила на себя внимание следующая фраза: "К сожалению, ресурс чемпионской команды исчерпан".

Каким будет обновленный "Спартак", сложно сказать. После того самого матча с "Арсеналом" москвичи дважды победили и один раз сыграли вничью, пропустив от "Рубина" на 90-й минуте. При этом может так получиться, что "красно-белые" все равно не попадут в еврокубки. Но, по крайней мере, команда Кононова готова до последнего тура бороться за место в пятерке. А может, и вовсе в тройке, если "Краснодар" с ЦСКА оступятся в ближайших матчах.

У "Уфы" свои задачи. Клуб из столицы Башкортостана идет пока 14-м в таблице. От 12-й строчки, которую занимает "Динамо", команду Вадима Евсеева отделяют пять очков. Вероятно, уфимцам предстоит побороться за право остаться в Премьер-лиге в стыковых встречах с третьим клубом первого дивизиона. На данный момент им является "Томь".