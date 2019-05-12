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12.05.2019 21:00
Рубрика: В мире

Кадры решили все

В США поставили на паузу контакты с "командой Зеленского"
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Главным событием минувших выходных на Украине стало отсутствие ожидавшегося события: советник президента США Рудольф Джулиани в последний момент отменил анонсированный, и с волнением ожидавшийся "командой Зеленского", визит в Киев. Сама формулировка отказа Джулиани от поездки на Украину должна была повергнуть избранного президента и его окружение в грусть. Ведь Зеленский, по словам старожила американской политики Джулиани, окружил себя "врагами президента Трампа, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
Отказавшийся приехать в Киев Рудольф Джулиани считается одним из самых влиятельных американских лоббистов. Фото: AP Отказавшийся приехать в Киев Рудольф Джулиани считается одним из самых влиятельных американских лоббистов. Фото: AP
Отказавшийся приехать в Киев Рудольф Джулиани считается одним из самых влиятельных американских лоббистов. Фото: AP

Хотя должность Джулиани звучит сегодня всего лишь как "советник президента США по кибербезопасности", переоценить вес этого человека в американской и мировой политике невозможно. Дважды мэр Нью-Йорка, избавивший город от "гетто" и образцово организовавший спасательные работы 11 сентября 2011 года, сам едва не ставший президентом, сегодня он считается одним из самых влиятельных американских лоббистов и занимает особое место в рядах Республиканской партии США. Джулиани не скрывал, что беседа с новым президентом будет вестись в том числе и о вмешательстве официального Киева в последние американские выборы на стороне Демократической партии и Хиллари Клинтон персонально.

Фото: РИА Новости
В команде Зеленского сравнили с кнутом закон об украинском языке

Но визит был отменен. Более того, Джулиани назвал имя одного из недоброжелателей Трампа: Сергей Лещенко, депутат Верховной рады, бывший журналист, подстрекатель госпереворота и желанный гость посольства США при трех последних послах. Именно Лещенко, предположительно - по поручению посольства США, передал демократам сомнительного качества компромат на Пола Манафорта, тогдашнего главу избирательного штаба Трампа. И вот теперь Джулиани в Киеве собирался убедить нового главу Украины в необходимости честного расследования уже "украинского вмешательства" в американские выборы, а попутно - выявить особую роль бывшего вице-президента США Джо Байдена в местной политике и экономике. Напомним, Байден неоднократно хвастался в интервью и мемуарах, как шантажировал весной 2016 года киевскую верхушку с целью увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Тогда Байден убеждал всех, что генпрокурор Украины - отъявленный коррупционер, хотя это обвинение так и не было доказано. Теперь выясняется, что главной целью вице-президента США было закрытие возбужденного Шокиным уголовного дела против украинской газодобывающей компании "Бурисма", где его сын - Хантер Байден - был членом правления. Все это вместе может стать стержневым сюжетом будущей президентской кампании США.

За словосочетанием "команда Зеленского" скрывается конгломерат из его друзей детства, коллег по юмористическому цеху

В США Джулиани поспешили обвинить в непонимании тонкостей украинской политики, а сам Сергей Лещенко в социальных сетях "перевел стрелки" на действующего генпрокурора Юрия Луценко, якобы дезинформировавшего американскую сторону и преувеличившего его роль в деле Манафорта. Однако все это лишь подтверждает правильность решения Джулиани: сегодня ему в Киеве действительно не с кем разговаривать. За словосочетанием "команда Зеленского" скрывается конгломерат из его друзей детства, коллег по юмористическому цеху, к которым можно причислить и подвизавшихся политологов, ни дня не воевавших отставных военных, юристов олигарха Коломойского и выходцев из некоммерческих общественных организаций, живущих на средства Джорджа Сороса - персонажа особенно раздражающего Трампа. Попутно сам Коломойский, раздающий в эти дни интервью с частотой доселе невиданной, диктует украинцам и Зеленскому свои ценные кадровые наставления в неповторимом стиле: "Аваков должен остаться, а Луценко - хороший человек". Зеленский никак вмешательство одиозного олигарха в свою деятельность не прокомментировал. На этом фоне уже не важно, когда состоится инаугурация Зеленского - 19 мая, как хочет он сам, или 3 июня, как хотят у Порошенко. Факт остается фактом: американскому политику Рудольфу Джулиани сегодня в Киеве разговаривать просто не с кем.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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