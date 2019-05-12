За год доля квартир с отделкой на рынке ощутимо выросла. В столичном регионе с ремонтом продается уже около половины всех квартир, в регионах их количество пока меньше, но тоже увеличивается. Если раньше готовность квартиры находилась лишь на пятом месте при выборе нового жилья, то теперь поднялась в первую тройку.

Приоритетными критериями при выборе квартиры в новостройке сегодня являются цена, транспортная доступность проекта и наличие отделки.

Обязательное условие со стороны покупателя при выборе квартиры с отделкой - включение цены ремонта в стоимость квартиры по договору долевого участия (ДДУ). Именно этот механизм стал антикризисным для покупателей квартир. Количество людей, которые покупают жилье за счет собственных средств, сокращается, а число ипотечников растет. Около 60 процентов сделок в массовом сегменте новостроек проходит с участием заемных средств.

Если квартира сдается в "черновом" варианте, то при ее покупке дополнительно к первоначальному взносу, размер которого рекомендациями ЦБ был увеличен до 20 процентов, нужны средства и на ремонт. "Отделочные материалы и работы дорожают, расходы на завершение ремонта "черновой" квартиры достигают от 10 до 20 процентов ее стоимости", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". В итоге суммарно около 40 процентов стоимости жилья покупателю приходится копить сверх суммы, которую он берет в ипотеку. Ремонт позволяет снизить размер необходимых накоплений. "Приобрести жилье с отделкой от застройщика несколько дороже, чем без отделки, - поясняет Литинецкая. - Но все же выгоднее. Эти расходы включены в цену квартиры, а значит, и в ипотеку". При этом на отделке нередко удается сэкономить. Ремонт от застройщика значительно дешевле с учетом оптимизации расходов на стройматериалы и рабочую силу, отметили в компании "Бон Тон".

Приобрести жилье с отделкой от застройщика несколько дороже, чем без отделки, но все же выгоднее

Быстрыми темпами квартиры с отделкой набирают популярность на территории Новой Москвы. По подсчетам экспертов "Метриум", в первом квартале 2017 года их доля составляла 30 процентов, 2018-го - 41 процент, а 2019-го - 47 процентов. В старых границах столицы эта цифра чуть меньше, с отделкой предлагается 43 процента квартир.