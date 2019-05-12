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Рубрика: В мире

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку с США

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться выборов нового американского лидера в 2020 году, а поскорее заключить торговую сделку.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американские пошлины вредят прежде всего самим США

Завершившиеся в Вашингтоне на этой неделе американо-китайские переговоры по торговле оказались безрезультатными на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары. "КНР посчитали, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть - вдруг им повезет, и победит демократ", - написал Трамп в своем в Twitter. По мнению американского лидера, в этом случае, Китай продолжил бы "обирать США" на 500 миллиардов долларов в год.

"Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу и, если сделку заключить на моем втором сроке, она будет для них гораздо хуже", - цитирует РИА Новости. По мнению Трампа, властям КНР нужно действовать сейчас, хотя глава Белого дома подчеркнул, что ему "нравится собирать большие пошлины".

Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Китай примет ответные меры на пошлины США

Ранее президент США озвучил очень простой, по его мнению, способ избежать американских пошлин на импортируемые в Соединенные Штаты товары. Для этого нужно всего лишь переместить производство в США.

Напомним, Вашингтон увеличил пошлины с 10 до 25 процентов на ряд товаров из КНР на общую сумму 200 миллиардов долларов. Изменения вступили в силу 10 мая. Этот шаг Трамп объяснил крайне медленным прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем.

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