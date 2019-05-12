Трое россиян вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании

Британская воскресная газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых налоговых резидентов Великобритании, включив в первую десятку трех россиян.

Так, на восьмом месте оказался российский бизнесмен Алишер Усманов, чье состояние оценивается в 14,73 миллиарда долларов. В прошлом году в данном рейтинге он также занимал восьмую строчку.

На девятом месте - Роман Абрамович с 14,58 миллиарда (годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку), пишет ТАСС. Впервые в этот рейтинг вошел Михаил Фридман, он занял 10 строчку с 14,1 миллиарда долларов.

Что же касается первого места, то его заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя (28,5 миллиарда долларов). По сравнению с прошлым годом, они увеличили состояние на 1,76 миллиарда. Лидер 2018 года Джим Рэтклифф сместился на третью строчку (23,58 миллиарда).