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12.05.2019 10:00
Рубрика: Экономика

У бизнеса стало меньше шансов уходить от налога на прибыль

Текст: Юлия Кривошапко
У Федеральной налоговой службы будет больше инструментов, которые можно использовать для противодействия схемам вывода прибыли из РФ.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Сегодня, 12 мая, вступает в силу закон о ратификации Россией Многосторонней Конвенции по налоговым соглашениям, разработанной странами - участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Положения документа направлены на борьбу со злоупотреблениями межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно перемещается в страны, где она не облагается налогом или где действует пониженная налоговая ставка.

Нормы конвенции подразумевают, что льгота, предусмотренная таким соглашением, не предоставляется, если имеются основания полагать, что ее получение было главной целью создания какой-либо структуры (заинтересованные лица искусственно часто открывают компании в странах с наиболее удобными для них договорами об избежании двойного налогообложения) или проведения сделки. То есть у транзакции должен быть иной, экономически обоснованный смысл.

Россия, согласно вступающему сегодня в силу закону, может применять положения конвенции к 71 межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения без необходимости проведения двухсторонних переговоров по каждому из таких договоров.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Правительство Минфин ФНС Вступают в силу в мае 2019 года
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