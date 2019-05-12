У бизнеса стало меньше шансов уходить от налога на прибыль

У Федеральной налоговой службы будет больше инструментов, которые можно использовать для противодействия схемам вывода прибыли из РФ.

Сегодня, 12 мая, вступает в силу закон о ратификации Россией Многосторонней Конвенции по налоговым соглашениям, разработанной странами - участниками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Положения документа направлены на борьбу со злоупотреблениями межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно перемещается в страны, где она не облагается налогом или где действует пониженная налоговая ставка.

Нормы конвенции подразумевают, что льгота, предусмотренная таким соглашением, не предоставляется, если имеются основания полагать, что ее получение было главной целью создания какой-либо структуры (заинтересованные лица искусственно часто открывают компании в странах с наиболее удобными для них договорами об избежании двойного налогообложения) или проведения сделки. То есть у транзакции должен быть иной, экономически обоснованный смысл.

Россия, согласно вступающему сегодня в силу закону, может применять положения конвенции к 71 межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения без необходимости проведения двухсторонних переговоров по каждому из таких договоров.