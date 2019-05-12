В Болонье стартовала престижная многодневная велошоссейная гонка "Джиро д'Италия". Она считается второй по статусу после июльского "Тур де Франс".

За команду "Катюша-Альпецин" в пелотоне едут трое наших соотечественников - лидер этой велогруппы Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов. Поясним, что "Катюша" с 2009 по 2016 год выступала с российской лицензией, а затем стала считаться швейцарской командой.

У первого номера британской Team Ineos Павла Сивакова есть и французский паспорт, он сын известных в прошлом наших велосипедистов Алексея Сивакова и Александры Колясевой.

"Джиро" началась индивидуальной гонкой с раздельным стартом, здесь победил словенец Примож Роглич.

Общая протяженность многодневки - 3577 километров за 21 этап. Финиширует пелотон 2 июня "разделкой" в Вероне.