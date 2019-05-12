Новости

В Адыгее загорелся рыбный завод 21:08
Голубя оштрафовали за превышение скорости 20:42
В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс" 20:40
Польша отказалась переходить на евро 20:38
В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью" 20:15
Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре 19:22
"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша 18:50
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым 18:32
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 18:14
Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка 17:50
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя 17:35
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 17:26
Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене 17:15
Опрос: В Британии партия Brexit опередила по популярности консерваторов 16:54
В Татарстане сошел с рельсов грузовой поезд 16:41
Москвичей предупредили о дачных пробках 16:40
Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму 16:40
Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами 16:35
Видео: В Мьянме самолет совершил посадку без шасси 16:35
Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta 16:30
Крым отмечает 75-летие освобождения от фашизма 16:26
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море 16:14
Видео: маскот клуба НБА подколол "Матерь Драконов" стаканчиком 16:10
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады 16:07
Собянин назвал победителей фестиваля "Московская весна A Cappella" 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
12.05.2019 19:44
Рубрика: Спорт

Покатили "Джиро"

Стартовала престижная велогонка по дорогам Италии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
В Болонье стартовала престижная многодневная велошоссейная гонка "Джиро д'Италия". Она считается второй по статусу после июльского "Тур де Франс".

За команду "Катюша-Альпецин" в пелотоне едут трое наших соотечественников - лидер этой велогруппы Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов. Поясним, что "Катюша" с 2009 по 2016 год выступала с российской лицензией, а затем стала считаться швейцарской командой.

Фото: РИА Новости
Велосипедистка Дарья Шмелева: Я могла бы сыграть самую нелепую роль

У первого номера британской Team Ineos Павла Сивакова есть и французский паспорт, он сын известных в прошлом наших велосипедистов Алексея Сивакова и Александры Колясевой.

"Джиро" началась индивидуальной гонкой с раздельным стартом, здесь победил словенец Примож Роглич.

Общая протяженность многодневки - 3577 километров за 21 этап. Финиширует пелотон 2 июня "разделкой" в Вероне.

Спорт Виды спорта Велоспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем
Власти опровергли информацию о взрывах в порту ОАЭ