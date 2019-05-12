В Грузии оползень отрезал от внешнего мира село и ГЭС

На востоке Грузии в Панкисском ущелье сошедший оползень перекрыл автомобильную дорогу. В результате село Хадори и Хадорская ГЭС, расположенные на территории Ахметского муниципалитета, оказались полностью изолированными от внешнего мира.

Вместе с оползнем, вышедшая из берегов река Алазани затопила подъездную дорогу, полностью разрушив прилегающую к ней инфраструктуру, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на грузинское телевидение. На ГЭС сейчас остаются около 20 человек.

По данным специалистов, ситуация сложная, и пока техника не может приступить к расчистке дороги. Необходимо дождаться спада уровня воды в реке.

Проливные дожди начались в Восточной Грузии в ночь на пятницу. Они уже нанесли серьезный ущерб региону Кахетия, где повреждены дороги, мосты и ЛЭП, подтоплены первые этажи и подвалы домов местных жителей, уничтожены сельскохозяйственные угодья. В Кахетии создан региональный штаб по ликвидации последствий ЧС. Бригады пожарных-спасателей помогают населению в борьбе со стихией