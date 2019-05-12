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12.05.2019 21:11
Рубрика: Спорт

Лотерея для фанатов

В Японии стартовала продажа билетов на Игры-2020
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Первая фаза продаж билетов на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, стартовала в Японии.

Право на покупку билетов будет разыгрываться в ходе специальной лотереи. Но на данном этапе попытать счастье смогут только те, кто проживает на территории страны - хозяйки Олимпиады. Местные болельщики должны зарегистрироваться на официальном сайте Игр и оставить заявку до 28 мая. Результаты лотереи объявят 20 июня. Победители должны будут оплатить билеты до 2 июля.

Однако уже в первый день организаторы столкнулись с трудностями. Количество людей, пытавшихся получить доступ к сайту, к 17.00 9 мая достигло 1,3 миллиона человек. Около 180 тысяч ожидали в электронной очереди уже более двух часов. Так что в работе портала наблюдались сбои. Из-за перегрузки процесс подачи заявок на покупку билетов даже был временно приостановлен.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Этот ажиотаж, безусловно, пройдет. Но все равно удача улыбнется не всем. Те, кто подал заявку на участие в лотерее, но не смог выиграть право на покупку, будут ждать второго этапа продаж. Он начнется осенью 2019 года. В свободную продажу билеты поступят весной 2020-го. Хотя, по оценкам экспертов, из 7,8 миллиона билетов от 70 до 80 процентов будут куплены именно японцами, а не болельщиками из других стран.

Напомним, что самые дешевые билеты на Игры-2020 стоят 2,5 тысячи иен (22 доллара). Самые дорогие - на церемонии открытия и закрытия - можно приобрести за 300 и 220 тысяч иен соответственно (2680 и 1965 долларов). В среднем же билеты на соревнования стоят 8 тысяч иен (около 72 долларов).

Медали на Олимпиаде будут разыграны в 33 видах спорта. Пять из них - бейсбол/софтбол, карате, скейтбординг, скалолазание и серфинг - включили в программу специально под Игры в Токио.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020
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