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12.05.2019 20:15
Рубрика: В мире

В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью"

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране не считают серьезной угрозой своей безопасности авианосцы США в Персидском заливе и готовы отразить любую агрессию американцев. Об этом заявил глава воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"Если раньше авианосец с 40-50 истребителями на палубе и 6000 человек персонала представлял для нас серьезную угрозу, то теперь он, лишь мишень, а угрозы превратились в возможности", - сказал генерал КСИР, комментируя расширение военного присутствия США в Персидском заливе.

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

По словам Хаджизаде, слова которого приводит телеканал Press TV, баллистические ракеты Ирана способны поражать американские корабли с расстояния 300 километров. В то время как модернизированные иранские ракеты имеют увеличенную дальность поражения до 700 километров, что позволяет им достигать цели за пределами Персидского залива.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты направляют ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности американского Центрального командования. Кроме того, по данным западных СМИ, США намерены развернуть на Ближнем Востоке дополнительные дивизионы  зенитно-ракетных комплексов Patriot для сдерживания якобы имеющейся угрозой со стороны Ирана.

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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