Согласно официальным данным, инвестиции Китая в основной капитал в сфере транспорта в первом квартале стабильно росли.

Показатель инвестиций в основной капитал увеличился на 3,3 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года, достигнув 372,2 миллиарда юаней (55,5 миллиарда долларов США), сообщили в министерстве транспорта КНР. Инвестиции в строительство дорог занимает львиную долю инвестиций в основной капитал - 350,5 миллиарда юаней, что на 2,7 процента больше, чем за первые три месяца в прошлом году.