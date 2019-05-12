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12.05.2019 21:39
Рубрика: Экономика

Онлайн-заказы еды стали популярнее

Российская газета - Спецвыпуск № 100(7858)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объем рынка онлайн-заказов и доставки еды в Китае в прошлом году достиг 441,5 миллиарда юаней (65,8 миллиарда долларов США), увеличившись на 112,5 процента в годовом выражении, согласно анализу интернет-данных поставщиком услуг Analysys.

В 2018 году помесячное число активных пользователей приложений доставки продолжало расти

Количество онлайн-заказов на готовую еду, закуски, овощи, фрукты и напитки достигло 10,96 миллиарда, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. По прогнозу, в ближайшие три года рынок продолжит расширяться, и его объем достигнет 934 миллиардов юаней в 2021 году.

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