Объем рынка онлайн-заказов и доставки еды в Китае в прошлом году достиг 441,5 миллиарда юаней (65,8 миллиарда долларов США), увеличившись на 112,5 процента в годовом выражении, согласно анализу интернет-данных поставщиком услуг Analysys.

В 2018 году помесячное число активных пользователей приложений доставки продолжало расти

Количество онлайн-заказов на готовую еду, закуски, овощи, фрукты и напитки достигло 10,96 миллиарда, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. По прогнозу, в ближайшие три года рынок продолжит расширяться, и его объем достигнет 934 миллиардов юаней в 2021 году.