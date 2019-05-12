Рынок интеллектуальных переносных устройств, который одно время испытывал некоторые трудности из-за короткого времени работы батареек или встроенных аккумуляторов, с решением этой проблемы получил новый импульс для развития и роста в Китае, крупнейшем в мире потребителе портативных устройств.

Умные браслеты и фитнес-треккеры, которые могут считать шаги, или часы, которые имеют доступ к приложениям для смартфонов и даже могут совершать звонки: эти и подобные гаджеты помогают сделать жизнь удобнее, а потому пользуются все большим спросом.

Например, Ма Гошэн, 37-летний IT-специалист, работающий в банке в провинции Хунань, потратил около 1800 юаней (270 долларов) на умные часы 4G TicWatch Pro, сделанные китайской компанией Mobvoi Inc. "Часы могут получить доступ к десяткам приложений и совершать телефонные звонки, - сказал Ма, - еще более важно, что работают они от четырех до пяти дней. Мне не нужно заряжать их каждые сутки".

Такие уверенные пользователи, как Ма, помогают увеличить продажи переносных устройств в стране. В третьем квартале прошлого года в Китае было отгружено более 14,5 миллиона переносных устройств. Продажи гаджетов, поддерживающих внешние приложения, выросли примерно на 74 процента, говорится в исследовании компании International Data Corp. Для сравнения, за те три месяца мировые поставки переносных устройств составили 32 миллиона единиц. Таким образом, на долю Китая пришлось более трети всех продаж в сегменте.

Рамон Т. Лламас, директор по исследованиям переносных устройств в IDC, отметил, что "Китай - крупнейший рынок мобильных устройств, более чем в два раза превышающий объем рынка США, - вырос благодаря активной разработке устройств и экспериментам, а также низкой стоимости продукции и высокому спросу на основные устройства у новых пользователей".

Другая компания - Gartner, также занимающаяся исследованиями рынка, предсказала, что поставки переносных устройств по всему миру достигнут в этом году 225 миллионов единиц, что на 25,8 процента больше, чем в 2018-м, и в основном благодаря китайскому рынку. В результате, по данным Gartner, расходы конечных пользователей на переносные устройства в нынешнем году, как ожидается, составят 42 миллиарда долларов, из которых 16,2 миллиарда - затраты на умные часы.

Чувствуя потенциал бизнеса по выпуску умных мобильных устройств, китайские поставщики быстро расширяют ассортимент своей продукции. Xiaomi Corp. усилила стремление расширить свое присутствие в секторе через Huami Corp., зарегистрированную в США компанию, в которую она инвестировала немало средств. Компания Huami производит браслеты и умные часы для Xiaomi, что помогло последней превзойти Apple Inc. как крупнейшего поставщика переносных устройств в третьем квартале 2018 года. Так, с июля по сентябрь Xiaomi отгрузила 6,9 миллиона портативных устройств, что составило 21,5 процента мирового рынка. По данным компании IDC, рост за этот период составил 90,9 процента в годовом исчислении. Огромная популярность браслета Mi Band 3 и его успешное "выступление" на международных рынках поддерживают рост компании Xiaomi. По данным компании IDC, почти 39 процентов от общего объема поставок Xiaomi было экспортировано из Китая, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Компания успешно расширила свою деятельность в таких регионах, как Индия и страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Apple также продемонстрировала уверенный рост более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за это время было выпущено 4,2 миллиона переносных устройств. Несмотря на проигрыш компании Xiaomi в поставках, Apple сохранила абсолютное преимущество в премиальном сегменте благодаря серии Apple Watch.

"Сейчас рынок умных часов (смартвотч) поддерживается относительно стабильной и более менее высокой средней продажной ценой Apple Watch, - сказал старший директор компании Gartner Алан Антин. - Но общая средняя цена продажи умных часов, как ожидается, будет медленно снижаться с 222 долларов в 2018 году до 210 долларов в 2022 году, так как конкуренты выводят на рынок более доступные продукты и большие объемы, что приводит к снижению производственных затрат и затрат на комплектующие".

Еще один сегмент, который показывает сильный рост в Китае, это часы для детей. Несмотря на отсутствие возможностей проводить платежи, устройства обладают другими типичными для умных часов умениями, предназначенными для того, чтобы дети привыкли к переносным технологиям и могли использовать их также активно, как подростки и взрослые. Так, модель умных часов SE 3, представленная компанией 360 Security Technology Inc., поставляется с GPS и службами позиционирования Beidou, которые могут помочь родителям легко обнаружить местонахождение своих детей, что усиливает безопасность ребенка.

Оснащенные 1,44-дюймовым экраном, часы также поддерживают интернет-звонки и обладают прозрачным списком имен, который может отсекать нежелательные звонки. Родители также могут установить время, в течение которого устройство не может использоваться, чтобы дети не отвлекались на него во время занятий в школе.

Другие китайские компании, такие как Huawei Technologies Co. Ltd., также представили свой вариант умных часов, подходящих для спортивных и других целей, в надежде занять место на рынке.