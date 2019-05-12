В Литве прошли президентские выборы и два референдума - о сокращении количества депутатов в парламенте (на 20 мест) и о двойном гражданстве "с государствами, соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции". Если ни один из кандидатов на выборах не наберет 50 процентов голосов, что произойдет с высокой вероятностью, то второй тур пройдет 26 мая, одновременно с выборами в Европарламент.

Всего на пост президента претендовали девять кандидатов, однако реальные шансы есть у троих: бывшего министра финансов Ингрида Шимоните; экономиста Гитанаса Науседа и премьера Саулюса Сквернялиса.

Надо отметить, что кто бы из этих трех кандидатов не возглавилгосударство, в отношениях Вильнюса и Москвы вряд ли что-то изменится - все три претендента отметились в ходе предвыборной кампании антироссийскими высказываниями. Самая жесткая в этом плане позиция у Ингриды Шимоните, кандидата от правоцентристской партии "Союз Отечества - Христианские демократы". Сквернялис, кандидат от партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", склонен придерживаться в отношении России общеевропейской политики, а беспартийный Наусед осуждает политику Кремля в отношении Украины, однако считает, что надо поддерживать экономические связи с Россией.

В Литве насчитывается порядка 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей.