Всего на пост президента претендовали девять кандидатов, однако реальные шансы есть у троих: бывшего министра финансов Ингрида Шимоните; экономиста Гитанаса Науседа и премьера Саулюса Сквернялиса.
Надо отметить, что кто бы из этих трех кандидатов не возглавилгосударство, в отношениях Вильнюса и Москвы вряд ли что-то изменится - все три претендента отметились в ходе предвыборной кампании антироссийскими высказываниями. Самая жесткая в этом плане позиция у Ингриды Шимоните, кандидата от правоцентристской партии "Союз Отечества - Христианские демократы". Сквернялис, кандидат от партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", склонен придерживаться в отношении России общеевропейской политики, а беспартийный Наусед осуждает политику Кремля в отношении Украины, однако считает, что надо поддерживать экономические связи с Россией.
В Литве насчитывается порядка 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей.