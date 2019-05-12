В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.

За пост главы государства борются девять кандидатов: премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, члены Сейма Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис, евродепутат от Литвы Валентинас Мазуронис, кандидат от Социал-демократической партии Витянис Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, экономист Гитанас Науседа, кандидат от партии "Союз Отечества-Христианские демократы" Ингрида Шимоните и лидер партии "Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей" Вальдемар Томашевский.

Действующий президент Даля Грибаускайте находится на этом посту уже второй срок подряд (срок действия ее полномочий истекает в июле), и принимать участия в нынешних выборах она не может.

Согласно опросам общественного мнения, явного лидера среди претендентов нет, поэтому, скорее, всего состоится второй тур голосования.

Избирательные участники открыли свои двери в 7 утра по местному времени, завершится голосование в 20.00. Принять участие в голосовании могут 2,4 миллиона граждан. За два часа явка составила 13,5 процента.

Одновременно в Литве проходят два референдума - по вопросам двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма. В настоящее время в стране запрещено быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

Необходимость проведения референдума возникла в связи с увеличившейся эмиграцией после вступления республики в ЕС. Теперь предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".

Что касается второго референдума, то предлагается сократить количество парламентариев с 141 до 121.