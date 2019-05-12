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12.05.2019 20:24
Рубрика: Общество

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Эрмитаж, аптеки и школы будут доступны для инвалидов
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Людям с инвалидностью станет доступен Эрмитаж, а особенные дети смогут отдыхать в "Артеке", "Орленке", "Океане" и "Смене". Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он уточнил, что в 2017 году была продлена до 2025 года госпрограмма "Доступная среда". И сейчас ведомство совместно с другими министерствами и общественными организациями работают над ее редакцией. В частности, в нее предполагается добавить мероприятия, обеспечивающие доступность самых посещаемых федеральных объектов в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения.

"Для создания безбарьерной среды за последние пять лет внесены значительные изменения в 40 федеральных и 750 региональных законов. Это позволило определить обязательные для исполнения условия доступности в наиболее значимых сферах жизнедеятельности - образовании, культуры, транспорта, связи, информации, социального обслуживания", - говорит Топилин.

В 2013 году  государственная программа "Доступная среда" реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года - в 75, в 2018 году -  уже в 81

Но создание доступности объектов и услуг - "длительный и системный процесс". При этом сферы, в которых формируются условия доступности для инвалидов, постоянно изменяются, и развитие может нести в себе новые барьеры для инвалидов, которые необходимо предвидеть и устранять, продолжил он.

Многое предстоит сделать в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. "Пока недостаточно четко определены полномочия и обязанности должностных лиц по обеспечению доступности услуг в сферах туристской деятельности, физической культуры и спорта, в организациях аптечной сети". Показатели доступности услуг для инвалидов отстают также в сфере жилищно-коммунального хозяйства и градостроительстве", - добавил Максим Топилин. В связи с этим минтруд вместе с профильными ведомствами приступил к подготовке предложений по внесению изменений в отраслевые законодательные акты.

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В 2013 году госпрограмма "Доступная среда" реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года - в 75, в 2018 году - в 81. За восемь лет федеральный бюджет потратил на создание комфортных условий для инвалидов 10,5 миллиарда рублей.

В регионах с участием инвалидов было отобрано свыше 38 тысяч наиболее важных и часто посещаемых ими учреждений социального обслуживания, реабилитационных организаций, больниц, поликлиник, школ, вокзалов, объектов культуры и досуга. В итоге количество доступных приоритетных объектов возросло с 5 тысяч до более чем 24 тысяч. Доля таких объектов увеличилась с 14,4 до 64,1 процента от отобранных объектов. Все они должны быть приспособлены для людей с особенностями здоровья к 2026 году, уточнил министр.

Также, по его словам, особое внимание в региональных программах обращено на формирование доступного образования всех уровней (дошкольного, школьного, дополнительного, среднего, высшего). Это касается не только физической доступности, но и образовательного процесса для инвалидов.

В образовательных программах появились положения, которые позволяют учесть особые потребности таких ребят. За девять лет из федерального бюджета на это было направлено 11,5 миллиарда рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Господдержка инвалидов
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