Людям с инвалидностью станет доступен Эрмитаж, а особенные дети смогут отдыхать в "Артеке", "Орленке", "Океане" и "Смене". Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он уточнил, что в 2017 году была продлена до 2025 года госпрограмма "Доступная среда". И сейчас ведомство совместно с другими министерствами и общественными организациями работают над ее редакцией. В частности, в нее предполагается добавить мероприятия, обеспечивающие доступность самых посещаемых федеральных объектов в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения.

"Для создания безбарьерной среды за последние пять лет внесены значительные изменения в 40 федеральных и 750 региональных законов. Это позволило определить обязательные для исполнения условия доступности в наиболее значимых сферах жизнедеятельности - образовании, культуры, транспорта, связи, информации, социального обслуживания", - говорит Топилин.

В 2013 году государственная программа "Доступная среда" реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года - в 75, в 2018 году - уже в 81

Но создание доступности объектов и услуг - "длительный и системный процесс". При этом сферы, в которых формируются условия доступности для инвалидов, постоянно изменяются, и развитие может нести в себе новые барьеры для инвалидов, которые необходимо предвидеть и устранять, продолжил он.

Многое предстоит сделать в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. "Пока недостаточно четко определены полномочия и обязанности должностных лиц по обеспечению доступности услуг в сферах туристской деятельности, физической культуры и спорта, в организациях аптечной сети". Показатели доступности услуг для инвалидов отстают также в сфере жилищно-коммунального хозяйства и градостроительстве", - добавил Максим Топилин. В связи с этим минтруд вместе с профильными ведомствами приступил к подготовке предложений по внесению изменений в отраслевые законодательные акты.

В 2013 году госпрограмма "Доступная среда" реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года - в 75, в 2018 году - в 81. За восемь лет федеральный бюджет потратил на создание комфортных условий для инвалидов 10,5 миллиарда рублей.

В регионах с участием инвалидов было отобрано свыше 38 тысяч наиболее важных и часто посещаемых ими учреждений социального обслуживания, реабилитационных организаций, больниц, поликлиник, школ, вокзалов, объектов культуры и досуга. В итоге количество доступных приоритетных объектов возросло с 5 тысяч до более чем 24 тысяч. Доля таких объектов увеличилась с 14,4 до 64,1 процента от отобранных объектов. Все они должны быть приспособлены для людей с особенностями здоровья к 2026 году, уточнил министр.

Также, по его словам, особое внимание в региональных программах обращено на формирование доступного образования всех уровней (дошкольного, школьного, дополнительного, среднего, высшего). Это касается не только физической доступности, но и образовательного процесса для инвалидов.

В образовательных программах появились положения, которые позволяют учесть особые потребности таких ребят. За девять лет из федерального бюджета на это было направлено 11,5 миллиарда рублей.