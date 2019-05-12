Новости

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры 21:45
В Адыгее загорелся рыбный завод 21:08
Голубя оштрафовали за превышение скорости 20:42
В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс" 20:40
Польша отказалась переходить на евро 20:38
В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью" 20:15
Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре 19:22
"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша 18:50
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым 18:32
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 18:14
Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка 17:50
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя 17:35
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 17:26
Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене 17:15
Опрос: В Британии партия Brexit опередила по популярности консерваторов 16:54
В Татарстане сошел с рельсов грузовой поезд 16:41
Москвичей предупредили о дачных пробках 16:40
Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму 16:40
Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами 16:35
Видео: В Мьянме самолет совершил посадку без шасси 16:35
Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta 16:30
Крым отмечает 75-летие освобождения от фашизма 16:26
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море 16:14
Видео: маскот клуба НБА подколол "Матерь Драконов" стаканчиком 16:10
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
12.05.2019 21:39
Рубрика: В мире

Мобильные платежи в селах растут

Российская газета - Спецвыпуск № 100(7858)
По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2018 году через небанковские платежные платформы было проведено 274,8 миллиарда мобильных платежных операций (рост составил 112,25 процента), их общая сумма достигла 74,42 триллиона юаней (11,08 триллиона долларов США), увеличившись на 73,48 процента. При этом общее количество и объем транзакций мобильных платежей составляют почти 95 и 97 процентов от общего объема онлайн-платежей в сельской местности соответственно.

Китай завалит мир подержанными автомобилями
В мире Восточная Азия Китай Экономика Отрасли Связь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем
Власти опровергли информацию о взрывах в порту ОАЭ