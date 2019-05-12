По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
В 2018 году через небанковские платежные платформы было проведено 274,8 миллиарда мобильных платежных операций (рост составил 112,25 процента), их общая сумма достигла 74,42 триллиона юаней (11,08 триллиона долларов США), увеличившись на 73,48 процента. При этом общее количество и объем транзакций мобильных платежей составляют почти 95 и 97 процентов от общего объема онлайн-платежей в сельской местности соответственно.