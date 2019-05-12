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12.05.2019 15:20
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили слова Помпео о поиске общих интересов с РФ

Текст: Галина Мисливская

Американские политики склонны делать противоречивые заявления, тем не менее в российском парламенте надеются, что за словами госсекретаря США Майка Помпео последует предметная и честная работа с Россией по различными мировым проблемам.

Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление Помпео о том, что Москве и Вашингтону удастся найти общие интересы во множестве сфер. В качестве примера совместной работы американский политик назвал сотрудничество в Сирии и Афганистане.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Для американцев очень характерно делать совершенно разные заявления - сегодня одно, завтра другое. Они не особо над этим задумываются, - сказал Цеков в беседе с RT. - Но я надеюсь, что результатом сегодняшнего высказывания Помпео станет очень предметная и честная совместная работа в каких-то проблемных регионах мира".

При этом сенатор отметил, что "за словами российской стороны всегда следуют соответствующие действия", в чем уже давно убедилась мировая общественность. В то время как "про американцев говорят совсем наоборот", добавил Цеков.

"Помпео вспомнил ситуацию в Сирии и совместную работу в Афганистане. Но мы понимаем, что вклад Соединенных Штатов не был полновесным и достаточно честным. Не так давно в Вашингтоне говорили, что из Сирии будут выведены войска США, но они до сих пор там, и в стране сохраняется очень сложная ситуация", - напомнил российский сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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