Видео: В Мьянме самолет совершил посадку без шасси

Видео жесткой посадки без шасси самолета Myanmar National Airline в городе Мандалай появилось в интернете. Его опубликовал телеканал "Звезда".

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, летевший из Янгона в Мандалай с 81 пассажирами и семью членами экипажа на борту, вынужден был совершить посадку "на брюхо" из-за отказа передней стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Это уже вторая нештатная ситуация с пассажирским самолетом в Мьянме за неделю. Ранее воздушное судно компании Biman Airlines потерпело крушение в аэропорту Янгона. По сообщениям СМИ, тогда 30 человек получили ранения.