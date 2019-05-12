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12.05.2019 20:05
Рубрика: Власть

Полковое знамя победы

9 мая Владимир Путин напомнил о непобедимости российского оружия
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Клятва защитников Брестской крепости - "Умираю, но не сдаюсь" - главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Об этом президент заявил на военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Победа была и остается одна на всех, и сейчас коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение.

"В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте - победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну, - подчеркнул Владимир Путин. - Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считаные недели подмять под себя и Советский Союз - тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!" "Одним из первых подлый внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости - бились до последнего", - сказал глава государства. Их наказ, клятва - "Умираю, но не сдаюсь" - принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества, это главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия, считает он.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - продолжил президент. Сегодня в ряде государств осознанно искажают события войны, "возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", констатировал он. "Наш святой долг - защитить подлинных героев", - заявил Путин.

Уроки войны по-прежнему актуальны, отметил Верховный Главнокомандующий и заверил, что будет делаться все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность Вооруженных сил. "Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение", - заявил он и призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности.

Вместе с главой государства на трибуне были премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Перед началом парада и по его окончании Владимир Путин пообщался с ветеранами, а затем возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность

Героический путь поколения победителей - не далекое прошлое, а нравственный стержень нашего народа, заявил президент на торжественном приеме в Кремле. "День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность", - отметил он.

Путин уже в пятый раз стал участником шествия "Бессмертный полк": прошел по Красной площади с портретом отца-фронтовика. Своими впечатлениями глава государства поделился с журналистами. "Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". "Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей", - заявил глава государства Первому каналу после акции "Бессмертный полк". "И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества", - заметил он. Путин не удивлен, что многие страны поддержали акцию: "Ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой - фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия". "Несмотря на такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Вы знаете, это меня не удивляет", - сказал президент в эфире "Россия 24".

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