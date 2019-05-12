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12.05.2019 15:43
Рубрика: Общество

Психологи: Влияние интернета на жизнь подростков сильно преувеличено

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Влияет ли количество времени, которое подростки проводят в соцсетях, на их удовлетворенность жизнью? Насколько это влияние негативно?

Ответ на этот вопрос искали ученые из Гогенгеймского (Германия) и Оксфордского университетов (Великобритания). Больше семи лет (с 2009 по 2016 год) они собирали данные по этой проблеме.

Фото: pixabay.com
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Исследователи интервьюировали 12 672 детей из Великобритании в возрасте от 10 до 15 лет. В течение семи лет подростки регулярно рассказывали, сколько часов в день они провели в соцсетях и насколько они были довольны своей текущей жизнью (дружбой, внешностью, взаимоотношениями в семье).

Оказалось, что влияние соцсетей на их удовлетворенность жизнью минимально - составляет менее одного процента, сообщается в журнале PNAS.

Проанализировав ответы мальчиков и девочек, ученые пришли к выводу: на девочек соцсети имеют большее влияние с точки зрения снижения их удовлетворенности жизнью, учебой, дружескими и семейными отношениями. И даже в этом случае влияние минимальное.

Исследователи отмечают, что родителям не стоит чрезмерно беспокоиться о том, сколько времени их дети проводят в Фейсбуке, Инстаграме или ВКонтакте. Если у ребенка возникают сложности в поведении, то, скорее всего, причину следует искать за пределами интернета.

"Наше исследование является важным шагом в определении технологических последствий для психологического здоровья подростков ", - сказал Эндрю Пржибильски, ученый из Оксфордского университета.

Психологи пришли к выводу, что "поскольку неизвестные последствия от соцсетей по-прежнему значительно превосходят известные, крайне важно, чтобы ученые, политики и отраслевые исследователи более тесно сотрудничали. Только тогда мы сможем по-настоящему распутать сложные побочные эффекты соцсетей, оказывающие влияние на молодых людей в эпоху цифровых технологий".

Общество Наука Общество Соцсфера Социология Общество СМИ и соцсети
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