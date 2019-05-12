Впервые с 2013 года финал ЛЧ пройдет без Месси и Роналду

На минувшей неделе определились финалисты еврокубковых турниров. Впервые в истории все они представляют одну страну. В данном случае - Англию.

В финале Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", Лиги Европы - "Челси" и "Арсенал" (29 мая в Баку).

К слову, впервые за шесть лет решающий матч Лиги чемпионов пройдет без лучших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. С тех пор, как в 2013 году "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию", в финале турнира неизменно принимали участие команды, в которых играл либо Месси, либо Криштиану.

Но в этом сезоне "Ювентус" с Роналду вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, а "Барселона" с Месси уступила в 1/2 финала "Ливерпулю".