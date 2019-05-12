ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

Вооруженные силы Украины провели учения, в рамках которых абордажные группы отрабатывали захват судов в открытом море. Об этом проинформировали в Генштабе ВСУ.

"Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море. Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с разных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах", - отмечается в распространенном сообщении. "Условный противник" был уничтожен в ближнем бою.

Опубликованное сообщение сопровождается видео, снятым во время учений.

Данные маневры морского спецназа Украины начались в апреле. Как заявил тогда первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, "они, видимо, планировались давно, еще в угоду господину Порошенко".

По его мнению, им не стоит придавать "особого значения", поскольку внешнюю и оборонную политику страны теперь будет определять другая команда.