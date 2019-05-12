За допинг спортсменам придется платить штрафы

Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым спортсменам теперь за употребление запрещенной субстанции и запрещенного метода, а, проще говоря, допинга грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

До последнего времени спортсмены не несли никакой материальной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Спортсменов, в крови которых перед соревнованиями обнаруживались запрещенные препараты, дисквалифицировали, то есть на время отстраняли от большого спорта. Ответственность, вплоть до уголовной, распространялась только на тренеров, спортивных врачей и других специалистов, которые склонили спортсмена к употреблению допинга, независимо от его согласия.

Наказывать рублем и спортсменов предложили депутаты Госдумы. Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свое время отмечал, что нарушение антидопинговых правил не только противоречит принципам честности и гуманизма, но и, по сути, является разновидностью мошенничества.

Как рассказывают врачи, работающие со спортсменами, те сами себе могут "выписать" сильнодействующий препарат для повышения выносливости. А на вопрос: "Как же вы не боитесь за свой организм?" отвечают, что знают все сами лучше врачей. Тем более что, например, милдронат (мельдоний), который наделал много шума в антидопинговых скандалах, можно свободно купить в аптеке.

Помимо ответственности для спортсменов за употребление запрещенных препаратов, для них еще отныне предусматривается ответственность и за распространение. Так, распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о физкультуре и спорте осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых правил), если это действие не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей.

При этом стоит отметить, что действующая уголовная ответственность за склонение спортсмена к применению допинга сохраняется. "Под уголовно наказуемое деяние по прежнему подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга, в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений", - напомнил Павел Крашенинников.