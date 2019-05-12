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12.05.2019 20:47
Рубрика: В мире

Дешевле сыра

На Сицилии распродают дома по евро
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Аттракцион невиданной щедрости устроили власти небольшого сицилийского городка Муссомели, объявив о распродаже заброшенных домов по цене в один евро. За последние годы распродажа недвижимости по символической стоимости приобрела колоссальную популярность, охватив практически всю территорию Апеннин. Многие живописные итальянские населенные пункты пустеют и приходят в упадок, медленно, но верно превращаясь в города-призраки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первой коммуной, объявившей о продаже домов за один евро, был городок Салеми, насчитывающий чуть более 10 тысяч жителей, расположенный в провинции Трапани, на Сицилии. Затем его примеру последовали и другие городки. По данным Business Insider, в одной только Сицилии с молотка ушли более 100 единиц дешевой недвижимости. Накануне этот длинный перечь пополнился расположенной в самом "сердце" острова деревушкой Муссомели. Этот городок с населением 11 тысяч человек известен своими богатыми кулинарными традициями и уникальными архитектурными постройками, среди которых значится средневековый замок и древние храмы небывалой красоты. А его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии. По словам мэра Муссомели Джузеппе Катании, местная молодежь не желает связывать свое будущее с этим населенным пунктом, устремляясь в поисках работы в крупные города и не задумываясь оставляя здания в историческом центре на произвол судьбы. В настоящее время к продаже подготовлены около 100 заброшенных домов разной конфигурации, в будущем их количество может быть доведено до 500 или 600. О желании стать счастливыми обладателями дешевой недвижимости уже заявили представители Франции, Бельгии, Нидерландов и даже Австралии. Россияне пока воздержались от участия в акции.

Помимо платы в 1 евро, будущие жильцы должны в течение года за свой счет отремонтировать дом

Все бы хорошо, но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Помимо обязательной символической платы в 1 евро, будущие жильцы должны будут выполнить одно важно условие: в течение года им предстоит за свой счет отремонтировать дом (большинство из них находятся в непригодном для жизни состоянии), а также привести в надлежащий порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.

Фото: Ариадна Рокоссовская/ РГ
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По приблизительным расчетам, ремонтные работы в зданиях обойдутся примерно в 96 евро за квадратный метр, а другие административные сборы (включая налог на недвижимость), будут варьироваться от 3,5 до 5,5 тысячи евро. Если же новоиспеченные владельцы нарушат данные условия, на них будет автоматически наложен не символический штраф в 5 тысяч евро - именно эту сумму они обязаны будут внести в качестве залога при покупке заветной недвижимости.

Стоит ли игра в принципе свеч - большой вопрос. На содержание среднестатистического сицилийского дома уйдет не менее 3 тысяч евро в год, которые еще нужно где-то заработать. На достойное трудоустройство в здешних краях рассчитывать, увы, не приходится - Сицилия славится одним из самых высоких в Италии уровней безработицы, который недавно перевалил за угрожающую отметку в 23 процента.

В мире Европа Италия
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