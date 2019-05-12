Беспилотные летательные аппараты смогут летать на высоте до 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения. Об этом говорится в проекте постановления минтранса, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Правда, если полеты над какой-то территорией запрещены или ограничены, то и беспилотникам там летать будет нельзя.

Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими объектами в воздухе, а также столкновений с препятствиями на земле возлагается на внешнего пилота, подчеркивается в документе.

Как пояснил " РГ" гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, член рабочей группы Национальной технологической инициативы АЭРОНЕТ Глеб Бабинцев, на малых высотах летают довольно много беспилотных объектов. В первую очередь это весь авиамодельный спорт. Затем квадрокоптеры, которые используются в образовательных целях в различных школах авиамоделирования, секциях и кружках. Но помимо образовательных и развлекательных целей, беспилотники используют и другие организации, те же надзорные ведомства. Например, чтобы обследовать состояние стройки сверху или найти обрыв на линии электропередачи.

Дроны часто используют фотографы, которые хотят получить красивый снимок. Для того чтобы запускать беспилотники по всем правилам, нужно соблюсти массу формальностей. Прежде всего за пять суток до предполагаемого запуска отправить уведомление в один из зональных центров по организации воздушного движения с указанием места и времени полета, за сутки отправить план полета. Перед полетом подтвердить его, а после отчитаться о завершении полета. А если где-то авария и люди сидят без света, а электрики не могут быстро найти обрыв? Запустить дрон можно, только нарушив правила.

"Для того чтобы упростить жизнь спортсменов, занимающихся авиамодельным спортом, а также облегчить проведение множества мероприятий с использованием беспилотных объектов, мы и подготовили вместе с минтрансом проект постановления о разрешении свободных полетов на малых высотах, - уточняет Глеб Бабинцев. - Пока в стадии согласования вопрос о свободных полетах в ночное время, так как минтранс включил в проект законодательного акта только разрешение полетов днем. Но мы считаем, что они безопасно могут летать и ночью".

В январе в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий предоставить полиции право "временно ограничивать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории", а также "пресекать несанкционированное нахождение беспилотных судов в воздушном пространстве, в том числе посредством уничтожения и повреждения таких судов, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими".

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, любые беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов подлежат учету, а о планируемом полете, его месте и времени необходимо уведомлять соответствующие органы. "Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон, за это предусмотрен административный штраф", - поясняет депутат. Пискарев добавляет, что в основном сейчас использование беспилотников регулируется подзаконными актами. Так, в Москве использование без разрешения беспилотников - коптеров, дронов, авиамоделей - в пределах МКАД полностью запрещено с 2016 года, но не законом, а приказом минтранса.

Компетентно

Денис Федутинов, ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов:

- На протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем, как процесс создания законодательной базы, регулирующей применение беспилотных авиационных систем, в нашей стране поочередно проходит через этапы усиления ограничительных мер и их ослабления. Доводы сторон, участвующих в данном процессе, понятны. Службы, отвечающие за безопасность и правопорядок, с учетом наглядно продемонстрированных на мировом опыте рисков стремятся минимизировать использование беспилотников. В то же время компании, работающие в области разработки, продажи и эксплуатации соответствующих беспилотных систем, напротив, нацелены на снижение заградительных барьеров. Сейчас мы видим, что маятник может качнуться в сторону смягчения требований к пользователям беспилотников. В целом предлагаемые требования представляются рациональными, а указанные цифры по предлагаемой высоте полета коррелируются с имеющимися в ряде других стран, включая европейские, где вне закрытых зон можно использовать беспилотники на высотах до 100-150 метров, при удалении по горизонтали до нескольких сотен метров, сохранении беспилотника в пределах визуального контроля оператора, с запретом приближаться к людям, объектам частной собственности на расстояние ближе 50 метров.

Подготовил Иван Петров