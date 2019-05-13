16 мая (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова на тему: "Любительское рыболовство: новый сезон - новые правила".

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- о новом законе о любительском рыболовстве, принятым в конце прошлого года;

- регулирование любительского рыболовства, действующие нормы и запреты;

- об акции "Всероссийский день без сетей".

17 мая преимущественно в регионах Европейской части России пройдет акция "Всероссийский день без сетей". Мероприятие направлено на изъятие из водоемов брошенных и незаконно установленных орудий лова, а также на популяризацию ответственного отношения к национальным рыбным запасам.