Банк России перестал выпускать монеты копеечных номиналов

Банк России в 2018 году не выпускал в обращение монету номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек, следует из данных по структуре наличного денежного обращения в годовом отчете регулятора.

За год сумма находящихся в обращении монет мелких номиналов практически не изменилась, составив на начало 2019 года 72,8 миллиона рублей копейками, 288,4 миллиона монетами 5 копеек, 2,54 миллиарда монетами 10 копеек и 3,65 миллиарда монетами 50 копеек.

В 2017 году уже был прекращен выпуск монет номиналами 1 и 5 копеек, сумма находящихся в обращении монет 10 и 50 копеек выросла лишь на 0,1 процента.

Банк России выпускает монету в соответствии со спросом, предъявляемым банками, которые обслуживают наличный оборот магазинов и других торгово-сервисных предприятий.

Сумма других номиналов монет (от 1 до 10 рублей) выросла за 2018 год на 5,3-7,3 процента.

Копеечные номиналы занимают 69 процентов в общем количестве монет, числящихся в обращении (66,9 миллиарда, или по 455 монет на душу населения, что является рекордным показателем).