Беларусь получила новый вид оружия

Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками. Системы радиоэлектронного подавления дронов созданы местными предприятиями, отметили в Минобороны РБ.

- Комплексы приняты специалистами 387-го центра технического контроля, проверены на предмет работоспособности и проходят подготовку для передачи в другие соединения и войсковые части белорусской армии, - рассказали военные.

С 15 по 17 мая в республике пройдут учебные сборы, где армейским специалистам расскажут о новой технике, покажут, как ее правильно обслуживать и применять. По завершении курса противодроновые системы будут торжественно переданы в войска.

Комплексы электронного подавления беспилотников предназначены для охраны воздушного пространства над важными государственными и военными объектами. Принцип действия и технические характеристики нового оружия не раскрываются.