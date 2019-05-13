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13.05.2019 10:38
Рубрика: Культура

Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за сериал "Патрик Мелроуз"

Текст: Сусанна Альперина
Вчера состоялось вручение наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Весной они присуждаются за лучшие телепроекты сезона, в конце года - за лучшие кинофильмы.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Сериал "Убивая Еву", получил три награды (а фигурировал в 14-ти номинациях): за лучшую женскую роль, лучшую женскую роль второго плана и премию в категории "Драма". В России, начиная с 7 апреля, уже можно смотреть второй сезон этого сериала, основанного на серии романов Люка Дженнингса. Что любопытно - британские зрители еще не видели второй сезон - его покажут в Британии после выхода в США. Нам же удалось выпустить сериал на сетевых ресурсах, одновременно с американской премьерой. Однако - сенсация - уже подписан контракт на съемки третьего сезона сериала "Убивая Еву".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Чтобы понять, чем так хорош сериал, рассказывающий, как тесно переплетены судьбы двух женщин - преступницы и сотрудницы британской разведки (кстати, именно актриса, исполняющая роль убийцы, - Джоди Кормер и получила награду за лучшую женскую роль и расплакалась от счастья) достаточно одной детали: сценарист фильма Фиби Уоллер-Бридж приглашена для написания сценария двадцать пятого фильма "Бондианы". Мастера такого уровня работали над сериалом.

Сериал "Патрик Мелроуз" - у него всего пять эпизодов - назван лучшим в номинации "мини-сериал". А Бенедикт Камбербэтч получил приз BAFTA, как лучший актер. Тут можно лишь порадоваться - Камбербэтч был не раз номинирован на эту премию, но удостоился ее впервые. И - да - за прекрасную работу: его герой - человек, который предпочитает жить в мире наркотических грез, поскольку не может пережить травмы, нанесенные в детстве. Сериал основан на повестях Эдварда Сент-Обина. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Бен Уишоу - за работу в сериале "Очень английский скандал".

Фото: AMEDIATEKA / youtube.com
Вышел первый эпизод мини-сериала "Чернобыль"

Лучшим реалити-шоу телеакадемики назвали "I`m Celebrity… Get Me Out of Here!". Шоу "Британия ищет таланты" названо лучшим развлекательным проектом. Призом награжден "Фестиваль памяти" Королевского Британского легиона, проводящийся ежегодно накануне Дня поминовения павших, - как лучшая программа в прямой трансляции. А сценаристка Эмма Томас получила премию "За выдающийся вклад в телевидение".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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