Большинству россиян их работа приносит удовольствие

По итогам майского опроса ВЦИОМ, 85 процентам россиян нравится их работа. А каждый второй россиян (56 процентов) готов продолжить работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости. Каждый пятый (22 процента) сменил бы место работы. Уволились бы и вообще не работали 21 процент опрошенных, как правило, в возрасте 60 лет и старше.

При этом 34 процента опрошенных признали, что работу выбрали не по желанию или тяготению, а "так сложились обстоятельства". Благодаря личным интересам и увлечениям с выбором работы определились 30 процентов, ради хорошей оплаты конкретную сферу деятельности выбрали 17 процентов, так же у 17 процентов не было выбора. Ради престижа и карьерного роста с выбором работы определились 12 процентов. И, наконец, ориентировались при выборе трудовой деятельности на спрос профессии на рынке труда 10 процентов участников опроса.

Важный показатель: на складывающиеся обстоятельства ориентируются люди старше 60 лет, жалуются на отсутствие выбора люди в возрасте 45-59 лет. Характерная примета времени: молодые люди в возрасте 18-34 лет, как правило, при выборе трудовой деятельности отталкиваются от возможностей карьерного роста.

Редкий показатель: лишь 2 процента россиян признали, что на выбор ими профессии повлиял выбор их ближайшего окружения.

И, наконец, черта российского трудового менталитета: по мнению 68 процентов опрошенных, от того, что они будут работать больше или качественнее, их зарплата не увеличится. Правда, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет придерживается обратного мнения - 64 процента считают, что если больше и лучше работать, оплата труда вырастет.