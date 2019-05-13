Бондарчук расскажет в Каннах о Федоре Конюхове

С 14 мая начнет работу 72-й Каннский кинофестиваль . Параллельно с ним пройдет кинорынок Marché du Film, на котором будет работать стенд Made in Russia, организованный при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). В его рамках 17 российских кинокомпаний представят свои новые фильмы. В программе все жанры: от хоррора и фантастического триллера до спортивной мелодрамы и мультфильмов. Официальным оператором РЭЦ в этом году назначена компания "Экспоконтент", организовавшая стенд и кампанию по продвижению отечественных проектов.

Какие же российские проекты везут в Канны, для того чтобы найти потенциальных партнеров, да и просто рассказать представителям мировой киноиндустрии про наше будущее? Федор Бондарчук представит на деловой площадке в Каннах свой новый фильм "Повелитель ветра" совместного производства с кинокомпанией "Водород". Лента повествует о знаменитом Федоре Конюхове и его последнем кругосветном путешествии на воздушном шаре.

Конюхов - фигура заметная, он и сегодня находится в центре всеобщего внимания. Из последних известий: 67-летний россиянин преодолел первый этап путешествия на весельной лодке. Как знать, возможно, у фильма появится продолжение, и Бондарчук снимет фильм про весельную кругосветку Конюхова. В любом случае поводов стать героем киноленты путешественник дает немало.

В Каннах также будут представлены фильмы компании Федора Бондарчука "Притяжении-2" и "Лед-2", режиссером которого стал Жора Крыжовников. Бондарчук организует большую презентацию для международных партнеров и расскажет о всех проектах лично. На ней еще представят фантастический фильм "Спутник": лента повествует об экипаже советского космического корабля, который столкнулся с агрессивной формой жизни во вселенной. "Спутник" - дебют режиссера Егора Абраменко в полнометражном кино.

"В последние годы уровень интерес международных дистрибьюторов к российскому контенту как никогда высок. Мы все отмечаем возрастающее присутствие наших фильмов в кинотеатрах и на онлайн-площадках по всему миру. Например, права на картину "Притяжение" были проданы в более чем 80 стран, - рассказывает Федор Бондарчук. - Именно сейчас крайне важно всерьез заняться международным продвижением. В рамках каннского кинорынка Art Pictures Studio проведет презентацию новых студийных проектов для наших международных партнеров. В этом году мы представим дистрибьюторам пакет разножанровых фильмов, среди которых фантастика, романтическая мелодрама, научно-фантастический хоррор и приключенческая драма".

Российский режиссер Алексей Учитель лично представит в Каннах свой новый полнометражный фильм "Цой" и мини-сериал "Коронация". "Цой" - история о том, как водитель автобуса, в аварии с которым на латвийской трассе погиб лидер группы "Кино" Виктор Цой, вынужден везти в Ленинград его тело в сопровождении родных и близких музыканта. Киностудия "Рок" Алексея Учителя также подготовила для рынка в Каннах этническую драму "Китобой" и музыкальную молодежную драму "Битва". Что важно, международными продажами проектов занимаются зарубежные дистрибьюторы: британская компания Mint Films International отвечает за международные продажи фильмов "Битва", "Цой" и мини-сериала "Коронация", а французская Loco Films - картины "Китобой".

Но это еще не все. У Учителя, как и у Бондарчука, как говорится, в каждом кармане по проекту. "Мы едем для поиска партнеров по копродукции по двум очень большим проектам, - отмечает продюсер Кира Саксаганская - Один посвящен Дмитрию Шостаковичу, другой основан на книге Гузель Яхиной "Дети мои". На проекте о Шостаковиче планируется участие иностранных авторов и артистов. По проекту "Дети мои" предполагается копродукция с Германией, но возможны и другие варианты".

Крупнейший российский дистрибьютор "Централ Партнершип", входящий в холдинг "Газпром-Медиа", представит в Каннах на стенде Made in Russia разножанровый пакет фильмов. Именно сейчас на Лазурном берегу во время фестиваля запускаются международные продажи романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки". "РГ" уже писала об этом проекте: совместная работа "Централ Партнершип", группы компаний ГПМ КИТ, студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и компании "Кинослово". По сюжету накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика Матвея, единственным богатством которого являются доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алису, грезящую о науке. Эта лента - режиссерский дебют в кино Михаила Локшина.

Действие другого проекта разворачивается в Санкт-Петербурге в конце XIX века, но обстоятельства в фильме, получившем название "Девятая", совсем другие. Хоррор-детектив, спродюсированный Александром Роднянским, рассказывает о расследовании серии ритуальных убийств. Главные роли исполнят Евгений Цыганов и Дэйзи Хэд. Компания представит еще два хоррора. "Яга. Кошмар темного леса" - новый проект Святослава Подгаевского, режиссера фильмов "Невеста" и "Русалка. Озеро Мертвых" (последний был успешно представлен в Каннах в прошлом году - права на фильм проданы более чем в 150 стран мира). В фильме о похищающей детей няне, в обличье которой скрывается Яга, злой и могущественный демон, сыграли Марьяна Спивак и Светлана Устинова. Фильм ужасов "Вдова" о смертельном лесном духе также спродюсирован Подгаевским и готовится к выходу в 2020 году.

На следующей неделе в Москву приезжает британский актер Эдди Марсан, чтобы сняться в фэнтези "Эбигейл". А сам фильм в это время едет в Канны - права на кинотеатральный прокат уже проданы на Европу и Азию.

"В Каннах мы планируем закрыть дополнительные территории по премьерным проектам "Эбигейл" и "Звездный разум". Мировой релиз фэнтези "Эбигейл" запланирован на 22 августа. Прокатчиком фильма в России является кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ", - рассказывает Евгений Мелентьев, генеральный директор компании KD Studios. - Одновременно стартует кинотеатральный прокат на следующих мировых территориях: Германия, Франция, Япония, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань, Гонконг, Бразилия, Турция. Переговоры с Китаем в финальную стадию должны перейти на шанхайском кинорынке в июне. На Marche du film продолжим диалог с крупнейшими англоговорящими территориями и странами Латинской Америки о дистрибуции в широкий кинотеатральный прокат".

Компания также планирует обсуждать с зарубежными партнерами свои новые проекты, находящиеся в разработке: фантастические экшны "Идентификация" и "Генезис", приключенческие картины "Неведомое", "Забытые боги" и свой флагманский проект "Под куполом".

Новый исторический экшн "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко о возвращении Владимира Ильича из эмиграции в Россию и его пути к власти. Именно об этой ленте компания "Планета Информ" будет вести переговоры с зарубежными партнерами в Каннах. Кроме того, на рынке состоится международная закрытая премьера исторического триллера "Пиковая дама: Зазеркалье". Это продолжение истории о зловещем призраке, которого в шутку вызывают дети в школе-интернате, навлекая на себя беду, по мнению специалистов этой же компании, будет интересен иностранцам. Такой вывод можно сделать после выхода первой части фильма.

Фильмы "Герой" Карена Оганесяна, романтическая комедия "Любовницы", историческая приключенческая эпопея "Тобол", военное кинополотно "Спасти Ленинград", - все эти картины будут представлены на нашем стенде, как и фильмы "Домовой", "Болевой порог", "Отрыв", "Закрытая комната", "Дорогой папа" и "Варрава". Но если почти все эти фильмы знакомы нашему зрителю, то новые проекты, которые находятся в разработке, только ждут своего часа. Среди них "Земля Эльзы", снятый по пьесе Ярославы Пулинович, и "Река" по сценарию Олега Маловичко, "Чистый лист" и "Молокобезумие". Все они также едут на каннский кинорынок.

Важен тот факт, что на нашем стенде будет впервые представлено короткометражное кино. Независимое российское агентство Vostok представит самые успешные российские картины последних двух лет. В их числе "Митина любовь" Светланы Филипповой, "Аня наоборот" Яны Гладких, анимационный фильм "Лола Живая Картошка" Леонида Шмелькова. Помимо прочего компания представит фильм Михаила Местецкого "Одна историческая ошибка", отобранный в конкурс короткого метра "Кинотавра-2019". Учитывая то, что короткометражка "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой включен в программу "Синефондасьон" Каннского кинофестиваля в этом году, не стоит преуменьшать значение российского короткометражного кино.

Особо стоит сказать об анимации. На стенде Made in Russia компания Wizart анонсирует в Каннах свой новый ЗD мультфильм "Гензель и Гретель" от создателей франшизы "Снежная королева". Это анимационная картина по мотивам сказки братьев Гримм находится сейчас в производстве и планируется к выпуску осенью следующего года. Компания также представит в Каннах свои известные проекты "Снежная королева" и "Волки и овцы". "Снежная королева. Зазеркалье", четвертая часть франшизы, уже показала рекордные среди российских проектов сборы в Турции и Болгарии с начала года, тогда как "Снежная королева. Огонь и Лед" стала самым кассовым российским мультфильмом за рубежом, собрав свыше 20 миллионов долларов в международном прокате.

В связи с успехом франшизы, проданной в 150 стран мира, к 2020 году продюсеры планируют сделать одноименный сериал, а также задумываются о создании пятой полнометражной части. В пакете Wizart еще значится проект "Урфин Джюс возвращается" от анимационной студии "Мельница" и кинокомпании СТВ.

Едут в Канны и анимационные проекты "Бука", "Щелкунчик и Волшебная флейта", "Мой друг Панда", новый семейный мультфильм "Финник". Последний интересен тем, что над его сценарием работают совместно российская и американская команды под руководством опытного голливудского сценариста Нила Ландау и режиссера "Смешариков" Дениса Чернова.

Известный продюсер Роман Борисевич не так давно занялся анимацией, но на Канны у него в этом году большие планы."Ключевая задача для нас - представить новый проект "Большое Путешествие. Специальная доставка". В продолжение первой части наши герои отправятся в Северную Америку, где их ждет ещё больше интересных и захватывающих приключений. Мы довольны продажами "Большого Путешествия", закрыто более 40 территорий. Фильм уже вышел в кинотеатральный прокат и показывает впечатляющие результаты. Так, например, на третьей неделе апреля в Турции фильм посмотрело более ста тысяч зрителей. Также мы возлагаем большие надежды на наш проект "Пиноккио. Правдивая история", так как это узнаваемый международный бренд. В сценарии заложена любовная линия, которая будет понятна аудитории всего мира, что, несомненно, поможет продажам на ключевых территориях", - считает Борисевич.

Два полнометражных анимационных фильма "NETSKI: Затерянные в интернете" и "Колобанга. Привет, интернет!" сильны тем, что по-новому представляют мир технология для маленьких зрителей и пользователей.

"Во время рынка участники работают на стенде в режиме нон-стоп - у всех уже запланирован плотный график переговоров, что не может не радовать, - отмечает старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков. - Мы предоставляем компаниям комплекс услуг, которые имеют первостепенное значение для успешного экспорта, но стоят очень дорого для каждого участника. Мы помогаем компаниям отработать кинорынок на максимум: организуем функциональную площадку для комфортной работы, проводим кампанию по продвижению проектов, работаем с российской и зарубежной прессой. Все это вкупе приводит к наращиванию международных продаж российского контента, что и является нашей главной задачей".