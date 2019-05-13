"Бостон" снова обыграл "Каролину" в Кубке Стэнли

В плей-офф Национальной хоккейной лиги продолжаются финалы конференций.

На востоке очередной шаг к титулу сделал "Бостон". Во втором матче "мишки" снова довольно уверенно расправились с одной из главных сенсаций сезона "Каролиной" - 6:2. У победителей дублем отметился Мэтт Грызлик, а также отличились Джейк Дебраск, Коннор Клифтон, Дэвид Бэкес и Дэнтон Хайнен. У гостей шайбы на счету Джастина Уильямса и Теуво Терявяйнена.

Единственный россиянин в этой серии, 19-летний форвард "Каролины" Андрей Свечников, провел на льду 15 минут, но результативными действиями не отметился, закончив матч с показателем полезности "-2". Зато он отметился сразу тремя силовыми приемами.

Что касается серии, теперь в ней счет 2:0 в пользу "Бостона". "Каролина" в таком положении уже была в серии с "Вашингтоном". Вот только дважды в одном плей-офф отыграться с 0:2 удавалось всего двум командам. "Питтсбургу" в 2009-м и "Бостону" в 2011-м.