Бывший президент США Джимми Картер сломал на охоте шейку бедра

94-летний бывший президент США Джимми Картер сломал шейку бедра, охотясь на диких индеек в штате Джорджия.

"Отправляясь на охоту на диких индеек сегодня утром, бывший президент США Джимми Картер упал у себя дома в Плейнс, штат Джорджия", - передает РИА Новости официальное заявление Центра Картера.

Отмечается, что экс-президенту уже сделали операцию и она, по словам медиков, прошла успешно.

"Президент Картер заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не выбрал лимит", - говорится в заявлении.