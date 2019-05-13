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13.05.2019 15:17
Рубрика: Экономика

Что будет дальше с курсом биткоина

Текст: Роман Маркелов

Курс биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, на прошедших выходных взлетел до рекордных за последние восемь месяцев значений. По данным портала coindesk.com, биткоин поднимался на максимуме в воскресенье, 12 мая, до 7560 долларов. В последний раз биткоин стоил дороже 7 тысяч долларов в начале сентября 2018 года.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С начала мая курс биткоина поднялся примерно на 40 процентов. Однако его нынешняя стоимость пока далека от рекордных значений, которых криптовалюта достигала в декабре 2017 года. Тогда курс биткоина вплотную приблизился к отметке 20 тысяч долларов, причем еще в ноябре 2017 года он находился возле 8 тысяч долларов. Резкий спад после резкого взлета не заставил себя ждать - уже в феврале 2018 года за биткоин давали меньше 10 тысяч долларов, к концу 2018 года он стоил немногим больше трех тысяч долларов.

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Технические индикаторы указывают на формирование аналогичной модели поведения, как и в 2017 году, когда биткоин поднимался до 20 тысяч долларов, говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Сейчас точно также "киты" приводят в движение крупнейшие кошельки, а торговые объемы устойчиво растут (на выходных достигнут новый рекорд в 30 миллиардов долларов), добавляет он.

Купцикевич допускает, что это может быть и началом новой криптоэры - по крайней мере, динамика курса биткоина сейчас четко формирует тренд на рост. После волн покупок будет периодическая коррекция цен (поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль), но потом повышение найдет достаточно сил для продолжения, рассчитывает аналитик. Впрочем, насколько устойчив будет этот рост, зависит от действий мировых регуляторов и рыночных новостей, уточняет Купцикевич.

Ничего удивительного на крипторынке сейчас не происходит: движения котировок биткоина всегда хорошо оценивались с помощью сетевого эффекта, согласно которому чем больше пользователей владеют криптовалютой, тем большей ценностью она обладает, говорит независимый финансовый аналитик Михаил Мащенко. "Взлет котировок в конце 2017 года являлся совершенно аномальной ситуацией, вызванной чередой громких событий в индустрии, привлекших повышенное внимание людей, желавших получить быструю прибыль. Однако, ситуация уже нормализовалась и в данный момент стоимость биткоина близка к справедливой", - считает он. Число блокчейн-кошельков увеличилось почти на 35 процентов (до 37,6 миллиона штук) с мая прошлого года, несмотря на затянувшееся падение на рынке, и если текущая динамика сохранится, то уже к концу года их количество приблизится к важной отметке в 50 миллионов единиц, что позволит биткоину подорожать до 10 тысяч долларов при отсутствии неожиданных сюрпризов, прогнозирует Мащенко.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Ориентиром для ожиданий по будущему курсу биткоина может выступать высказанное сооснователем Fundstrat Global Advisors и популярным аналитиком Томом Ли мнение, что в период растущего рынка стоимость одного биткоина может быть примерно в 2,5 раза выше себестоимости добычи монеты, говорит Купцикевич. "Получается, что вполне реальная цель до конца года (или даже раньше) - это 14 тысяч долларов за биткоин. Впрочем, участники рынка вполне могут усилить покупки, невзирая на технические уровни, из-за боязни упустить возможность стоять у истоков нового ралли криптовалют", - полагает аналитик FxPro.

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